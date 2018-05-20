'Deus te fez assim', diz Papa Francisco a um homem gay

Um chileno que foi abusado sexualmente por um padre pedófilo afirmou que o Papa Francisco lhe disse que Deus o fez gay e o ama assim  o comentário sobre homossexualidade mais progressista já proferido pelo lider da Igreja Católica Romana. O relato foi publicado no portal do jornal espanhol "El País".

Juan Carlos Cruz, que falou em particular com o Papa na semana passada sobre o abuso que sofreu nas mãos de um dos pedófilos mais notórios do Chile, disse que a questão em torno de sua sexualidade surgiu porque alguns bispos do país tentaram descrevê-lo como um pervertido, alegando que ele estaria mentindo sobre o abuso.

 O Papa me disse: "Juan Carlos, que você é gay não importa. Deus te fez assim e te ama assim, e eu não me importo. O Papa te ama assim. Você precisa estar feliz com quem você é"  contou Cruz ao "El País".

Papa Francisco teria dado declaração a um chileno que foi abusado por um padre Crédito: Divulgação

Agora com 87 anos, Fernando Karadima, o padre que abusou de Cruz, foi considerado culpado pelo Vaticano.

Greg Burke, principal porta-voz do Vaticano, não respondeu ainda às perguntas sobre se a declaração de Cruz reflete com precisão sua conversa com o Papa.

Não é a primeira vez que se sugere que Francisco tenha uma atitude aberta e tolerante em relação à homossexualidade, apesar do ensinamento da Igreja Católica de que a relação sexual entre pessoas do memso sexo  e, na verdade, todo sexo fora do casamento heterossexual  é um pecado. Em julho de 2013, em resposta à pergunta de um repórter sobre a existência de um suposto "lobby gay" dentro do Vaticano, Francisco disse: "Quem sou eu para julgar?".

NOVOS COMENTÁRIOS SURPREENDEM

As novas observações que o Pontífice teria feito parecem ir muito além ao abraçar a homossexualidade como uma orientação sexual concebida e concedida por Deus. Isso sugere que Francisco não acredita que os indivíduos escolham ser gays ou lésbicas, como argumentam alguns conservadores religiosos.

Austen Ivereigh, autor de uma biografia do Papa, disse que Francisco fez comentários semelhantes em conversas particulares no passado, quando ele serviu como diretor espiritual de gays em Buenos Aires, na Argentina. No entanto, o relato público de Cruz sobre sua conversa com o Papa traz os comentários mais vigorosos sobre o assunto desde 2013.

Porém, isso não represent uma mudança nos ensinamentos da Igreja, disse Ivereigh, uma vez que o catolicismo nunca se pronunciou formalmente sobre o porquê de os indivíduos serem gays.

Christopher Lamb, que é correspondente do Vaticano para o portal "Tablet", considera os comentários um sinal de que há uma mudança de atitudes ocorrendo: