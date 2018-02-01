Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Desafio de comer detergente já causou quase 100 intoxicações
Perigo

Desafio de comer detergente já causou quase 100 intoxicações

Em três semanas o número de casos é quase igual aos ocorridos em 2016 e 2017 juntos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 fev 2018 às 12:40

Publicado em 01 de Fevereiro de 2018 às 12:40

Produtos de limpeza e higiene devem ser mantidos em locais que as crianças não têm acesso Crédito: Divulgação/Clariant
O consumo de cápsulas de detergente líquido, sobretudo por adolescentes, provocaram 86 casos de intoxicação apenas nas três primeiras semanas de 2018, informou um relatório divulgado pela Associação Americana de Centros de Controle de Veneno (AAPCC, sigla em inglês).
Segundo os dados, que foram atualizados até 21 de janeiro, o número de casos entre pessoas de 13 e 19 anos ocorridos neste ano já é mais do que todos os registrados em 2017 (57 intoxicações) e em 2016 (36).
Recentemente, diversos adolescentes publicaram vídeos nas redes sociais em que mastigam cápsulas de detergente e desafiam outras pessoas a fazerem o mesmo. O episódio ficou conhecido como Tide Pod Challenge e tem atingido, inclusive, youtubers.
"Não podemos enfatizar o quanto isso é perigoso para a saúde dos indivíduos. Isso pode levar a convulsões, edema pulmonar, parada respiratória, coma e até a morte", explica Stephen Kaminski, CEO da AAPCC. Para tentar combater este desafio, os gigantes da web e associações têm lançado campanhas de sensibilização no Facebook.
Em Portugal, o Centro de Informação Antivenenos (CIAV) publicou um comunicado em sua página. "Comer cápsulas é estúpido! Coma bolachas", diz o texto.
Além disso, o YouTube se prontificou a deletar qualquer vídeo de pessoas comendo as cápsulas e a Amazon disse que está trabalhando para remover os comentários que fazem apologia à ingestão do detergente. (ANSA)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Cidade do ES instala cabine telefônica (sem telefone) à moda inglesa
Imagem de destaque
Royalties do petróleo: os bastidores do julgamento no STF
Imagem de destaque
Planejamento tributário não é economia, é sobrevivência

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados