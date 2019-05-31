Crianças ficam em coma após pula-pula voar com o vento na Rússia

Pula-pula voa com a força do vento e cinco crianças ficam feridas na Rússia Crédito: Reprodução | Youtube

Cinco crianças ficaram gravemente feridas depois que um pula-pula inflável em que elas brincavam foi arrastado por um forte vento e jogado em uma rodovia na cidade de Ulan-Ude, na Rússia. Quatro delas estão em coma induzido.

Em um vídeo feito por uma câmera de segurança é possível ver o momento em que o brinquedo é levantado pelo vento. Os pais começam a correr para segurar o pula-pula e só conseguem alcançar as crianças quando o brinquedo cai no meio de uma rodovia.

Nas imagens é possível ver algumas crianças caindo na estrada. Segundo a imprensa local, duas delas ficaram embaixo do brinquedo depois que ele caiu.

As crianças, com idade entre três e sete anos, foram levadas por três ambulâncias a um hospital, reportou o canal de televisão russo RT. Todas elas tiveram ferimentos graves na cabeça, com fraturas no crânio.

Ainda segundo a televisão, alguns pais entraram em estado de choque e precisaram ser atendidos pelos médicos.

Segundo o comitê de investigação, o brinquedo inflável não estava devidamente preso ao chão. A fixação foi feita com três pneus de carro e cordas, porém elas teriam se rompido. Uma investigação por negligência foi aberta e o dono do brinquedo está sendo procurado depois de fugir da cena ao ver o acontecido.