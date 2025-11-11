Home
COP30: manifestantes entram em confronto com seguranças da ONU em Belém

COP30: manifestantes entram em confronto com seguranças da ONU em Belém

Um integrante do serviço de atendimento médico de urgência falou à BBC News Brasil que pelo menos uma pessoa, um segurança, foi removido por paramédicos com um ferimento na cabeça.

Leandro Prazeres

BBC News Brasil

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 21:23

Imagem BBC Brasil
Um integrante do serviço de atendimento médico de urgência disse que um segurança foi removido por paramédicos com um ferimento na cabeça Crédito: BBC

Dezenas de pessoas, entre elas indígenas e integrantes de movimentos sociais, entraram em confronto com forcas de segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) no início da noite desta terça-feira (11/11), no pavilhão onde acontece a COP30, em Belém.

Um integrante do serviço de atendimento médico de urgência falou à BBC News Brasil que pelo menos uma pessoa, um segurança, foi removido por paramédicos com um ferimento na cabeça.



Segundo relatos colhidos pela BBC News Brasil, o protesto começou quando um grupo de indígenas tentou entrar no pavilhão onde fica a zona azul da COP30, local onde ocorrem as negociações da conferência.

O acesso ao pavilhão só é dado a que tem credenciais.

Imagem BBC Brasil
Após a ocorrência, alguns locais foram bloqueados por seguranças Crédito: BBC

Após a ocorrência, os seguranças e bombeiros militares montaram um cordão de isolamento impedindo o acesso.

Agentes da Polícia Federal armados com fuzis também foram colocados em frente à entrada do pavilhão.

A BBC News Brasil enviou questionamentos à organização da COP30, a cargo do governo brasileiro, mas foi informada de que assuntos relativos à segurança do local devem ser endereçadas à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCC), órgão responsável pelas COPs.

A UNFCC não respondeu aos questionamentos de BBC News Brasil.

