Conheça o site de namoro exclusivo para héteros que apoiam Trump

Simpatizantes do republicano podem encontrar o 'par perfeito' em site Crédito: Reprodução/Trump.Dating

Com os sites e aplicativos de relacionamentos em alta, uma página na internet foi criada para juntar pessoas que sejam simpatizantes do governo de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos.

Namorar em 2018 é mais desafiador do que nunca graças, em parte, à polarização política. Nós estamos mudando o jogo da sedução e dando uma chance aos americanos de pensamento parecido a chance de se conhecer sem o constrangimento que surge com as primeiras conversas sobre política, lê-se na introdução do Trump.Dating.

O seu logo possui, além de corações no lugar do pingo do i, uma cabeleira loura similar a de Trump. Já o slogan é Faça os encontros grandes novamente, referência ao slogan da campanha do republicano, Faça a América grande novamente.

Nós simplesmente fornecemos um lugar onde as pessoas possam compartilhar seus interesses mútuos e escolhas de vida eficientemente. A partir daí, deixamos nossos membros e sua química tomarem o controle, lê-se na página da empresa criadora do site.

Para se cadastrar no Trump.Dating, o primeiro passo é afirmar que você procura uma relação heterossexual, pois homossexuais não são aceitos. Apesar disso, o regulamento afirma que é proibido difamar, assediar, perseguir, ameaçar ou ter conversas ilegais dentro de suas plataformas, sob o risco de ter o cadastro de usuário cancelado.

O próximo passo é escrever uma frase para seu status e dar as informações sobre sua aparência, além de selecionar uma foto para seu perfil. Um fato curioso é a informação sobre o status matrimonial do usuário. Usuários do Twitter afirmam que, inicialmente, as opções incluíam pessoas casadas e felizes e casadas e infelizes, mas atualmente somente as opções de solteiros estão disponíveis.

Confira alguns comentários de usuários do Twitter:

Build that wall...but not around your heart. https://t.co/5koXnBvLoe

Tradução: Construa o muro, mas não ao redor do seu coração