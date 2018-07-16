Conheça cinco programas imperdíveis no Qatar, sede da Copa de 2022

A Copa do Mundo da Rússia mal acabou e todo mundo agora parece ter um novo destino em mente: Qatar, o pequeno país na Península Arábica que sediará o próximo Mundial, em 2022. De monumento histórico no deserto a prédios moderníssimos às margens do Golfo Pérsico, há muito o que se ver tanto na capital Doha quanto no interior. Veja cinco programas imperdíveis a seguir:
AL ZUBARAH
História preservada. Localizada na costa noroeste do país, a cem quilômetros da capital Doha, a antiga cidade murada Al Zubarah é listada como Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Este conjunto arqueológico revela como eram os assentamentos na região nos séculos XVIII e XIX, quando ali funcionava uma das capitais do rico comércio de pérolas no litoral da Península Arábica. Pesos usados por mergulhadores, cerâmicas vindas de todo o mundo árabe, representações de balsas, e utensílios para pesca e outras atividades podem ser vistas no museu que funciona no forte, restauradao.
CORNICHE
O calçadão de Doha. Com sete quilômetros de extensão, esse calçadão à beira-mar abraça a orla da Baía de Doha e leva o visitante a algumas das principais atrações da capital, como o Museu de Arte Islâmica e o Msheireb Enrichment Centre, que conta a história do país. No calçadão também está o porto dos dhows, tradicionais embarcações de madeira, a vela, que fazem roteiros turísticos pela orla da cidade, oferecendo belas vistas para o skyline da cidade ao mesmo tempo em que o visitante aprende sobre o cotidiano dos pescadores de pérolas.
KHOT AL ADAID
O'mar interior'. Esta reserva natural fica a apenas 60 quilômetros de Doha, mas remete a um lugar tão isolado do mundo que a impressão é que seriam necessários muitos dias de viagem para chegar até lá. Em meio a dunas gigantescas, braços de mar surgem em pleno deserto, formando lindas praias num cenário único, que preserva exemplares de fauna e flora característicos da Península Arábica, como tartarugas e aves marinhas.
MANGUES DE AL THAKIRA
Vida no deserto. Em outra paisagem inusitada em um lugar dominado pelo deserto, esse conjunto de mangues é famoso pela concentração de espécies de aves migratórias. A melhor maneira de ver o mangue e toda sua vida de perto é de caiaque, e há muitas empresas que organizam essas excursões, saindo tanto de Doha quanto da cidade mais próxima, Al Khor. Esta, aliás, será uma das sedes da Copa de 2022 e tem um conjunto de vilarejos de pescadores que também merece ser visitado.
THE PEARL-QATAR
Uma ilha artificial. Como não poderia faltar em um pequeno país que enriqueceu com o petróleo, o Qatar tem sua ilha artificial. The Pearl-Qatar fica no litoral norte de Doha, com marinas, torres residenciais e hotéis de luxo, villas, restaurantes e lojas de grife internacional. Mesmo quem não tiver orçamento "padrão Fifa" pode aproveitar para passear pelo lugar, farto em calçadões, parques e restaurantes com mesas ao ar livre - ainda mais se estiver em novembro e dezembro, meses em que a Copa de 2022 excepcionalmente será realizada, quando o calor deixa de ser tão opressivo, mesmo na chamada "Riviera Árabe".