Conheça cinco programas imperdíveis no Qatar, sede da Copa de 2022

Forte de Al Zubarah, um dos sítios arqueológicos mais importantes do Qatar Crédito: Divulgação

A Copa do Mundo da Rússia mal acabou e todo mundo agora parece ter um novo destino em mente: Qatar, o pequeno país na Península Arábica que sediará o próximo Mundial, em 2022. De monumento histórico no deserto a prédios moderníssimos às margens do Golfo Pérsico, há muito o que se ver tanto na capital Doha quanto no interior. Veja cinco programas imperdíveis a seguir:

AL ZUBARAH

Corniche, o calçadão à beira-mar de Doha, a capital do Qatar Crédito: Divulgação





História preservada. Localizada na costa noroeste do país, a cem quilômetros da capital Doha, a antiga cidade murada Al Zubarah é listada como Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Este conjunto arqueológico revela como eram os assentamentos na região nos séculos XVIII e XIX, quando ali funcionava uma das capitais do rico comércio de pérolas no litoral da Península Arábica. Pesos usados por mergulhadores, cerâmicas vindas de todo o mundo árabe, representações de balsas, e utensílios para pesca e outras atividades podem ser vistas no museu que funciona no forte, restauradao.

CORNICHE

Khor Al Adaid, combinação de dunas, deserto e mar no sul do Qatar Crédito: Divulgação





O calçadão de Doha. Com sete quilômetros de extensão, esse calçadão à beira-mar abraça a orla da Baía de Doha e leva o visitante a algumas das principais atrações da capital, como o Museu de Arte Islâmica e o Msheireb Enrichment Centre, que conta a história do país. No calçadão também está o porto dos dhows, tradicionais embarcações de madeira, a vela, que fazem roteiros turísticos pela orla da cidade, oferecendo belas vistas para o skyline da cidade ao mesmo tempo em que o visitante aprende sobre o cotidiano dos pescadores de pérolas.

KHOT AL ADAID

Mangues de Al Thakira, perto da Al Khor, uma das cidades-sede da Copa Crédito: Divulgação





O'mar interior'. Esta reserva natural fica a apenas 60 quilômetros de Doha, mas remete a um lugar tão isolado do mundo que a impressão é que seriam necessários muitos dias de viagem para chegar até lá. Em meio a dunas gigantescas, braços de mar surgem em pleno deserto, formando lindas praias num cenário único, que preserva exemplares de fauna e flora característicos da Península Arábica, como tartarugas e aves marinhas.

MANGUES DE AL THAKIRA

The Pearl-Qatar, a ilha artificial dos hotéis e resorts de luxo em Doha Crédito: Divulgação





Vida no deserto. Em outra paisagem inusitada em um lugar dominado pelo deserto, esse conjunto de mangues é famoso pela concentração de espécies de aves migratórias. A melhor maneira de ver o mangue e toda sua vida de perto é de caiaque, e há muitas empresas que organizam essas excursões, saindo tanto de Doha quanto da cidade mais próxima, Al Khor. Esta, aliás, será uma das sedes da Copa de 2022 e tem um conjunto de vilarejos de pescadores que também merece ser visitado.

THE PEARL-QATAR