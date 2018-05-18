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Vírus letal

Congo confirma 14 casos de ebola no último surto da doença

Caso da febre hemorrágica foi confirmado em zona urbana do país

Publicado em 18 de Maio de 2018 às 12:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mai 2018 às 12:02
Imagem fornecida pelo Centro de Controle de Doenças dos EUA mostra o vírus ebola sob o microscópio Crédito: Divulgação/CDC
A República Democrática do Congo confirmou 14 casos de ebola neste último surto da doença, enquanto as autoridades sanitárias trabalham para conter o vírus letal em uma cidade de mais de um milhão de habitantes.
Nesta quinta-feira, a Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou o registro do primeiro caso de ebola em uma zona urbana do Congo. O ministro da Saúde do país, Oly Ilunga, afirmou que o surto da doença se espalhou para uma cidade da província do Equador.
O país já conseguiu controlar o aparecimento do ebola anteriormente, mas esta é a primeira vez que a febre hemorrágica chega à uma zona urbana, preocupando autoridades.
A OMS realiza uma reunião de urgência nesta sexta-feira para discutir a situação e avaliar os riscos internacionais do surto de ebola no Congo.
A OMS recebeu quatro mil doses de uma vacina experimental para ebola e já começou o envio para o país, disse o diretor da OMS para a África, Matshidiso Moeti. O Ministério da Saúde do Congo afirmou que o número total de casos é de 45, entre eles há 10 suspeitos e 21 provavéis.
A epidemia mais violenta da história do continente atingiu a África ocidental entre 2013 e 2016, causando mais de 11.300 mortos e cerca de 29 mil casos registrados.

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