Congo confirma 14 casos de ebola no último surto da doença

Imagem fornecida pelo Centro de Controle de Doenças dos EUA mostra o vírus ebola sob o microscópio Crédito: Divulgação/CDC

A República Democrática do Congo confirmou 14 casos de ebola neste último surto da doença, enquanto as autoridades sanitárias trabalham para conter o vírus letal em uma cidade de mais de um milhão de habitantes.

Nesta quinta-feira, a Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou o registro do primeiro caso de ebola em uma zona urbana do Congo. O ministro da Saúde do país, Oly Ilunga, afirmou que o surto da doença se espalhou para uma cidade da província do Equador.

O país já conseguiu controlar o aparecimento do ebola anteriormente, mas esta é a primeira vez que a febre hemorrágica chega à uma zona urbana, preocupando autoridades.

A OMS realiza uma reunião de urgência nesta sexta-feira para discutir a situação e avaliar os riscos internacionais do surto de ebola no Congo.

A OMS recebeu quatro mil doses de uma vacina experimental para ebola e já começou o envio para o país, disse o diretor da OMS para a África, Matshidiso Moeti. O Ministério da Saúde do Congo afirmou que o número total de casos é de 45, entre eles há 10 suspeitos e 21 provavéis.