Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Comediante que tem paralisia cerebral e não fala vence concurso de TV
Inglaterra

Comediante que tem paralisia cerebral e não fala vence concurso de TV

Final do programa 'Britain's Got Talent' foi acompanhado por quase nove milhões de espectadores no país
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jun 2018 às 14:30

Publicado em 04 de Junho de 2018 às 14:30

Uma vitória de todas as pessoas com deficiência. Essa é a definição da reportagem do jornal inglês The Guardian sobre a conquista do comediante Lee Ridley, de 37 anos, ganhador da edição de 2018 do Britains Got Talent, concurso de talentos de grande sucesso na TV britânica há 12 anos.
Ridley usa o nome artístico Lost Voice Guy, o Cara Sem Voz. Ele tem paralisia cerebral e as sequelas dessa condição o impedem de falar. Por isso, o comediante usa um sintetizador de voz em suas apresentações.
A reportagem do The Guardian lembra que o programa tem se destacado pela presença de várias pessoas com deficiência, com a participação de um cantor mirim com Transtorno do Especto Autista (TEA) e um dançarino que passou a usar uma cadeira de rodas após o atentado a bomba de Manchester em 2017.
Os dois escolhidos para disputar a final foram comediantes com deficiência, destaca o texto assinado pela jornalista Frances Ryan. Robert White, que tem Aspergers, e o vencedor, o Cara Sem Voz (ela usa a sigla LGV), que tem paralisia cerebral. Ambos não tentam se afastar de suas deficiências. Ridley aborda o constante constrangimento que enfrenta na interação com pessoas sem deficiência, comenta a analista.
As pessoas me perguntam por que eu me coloco na posição em que todos possam olhar e rir de mim. A verdade é que acontece todos os dias de qualquer maneira. Pelo menos desta vez há um momento e um lugar para isso, afirma Lee Ridley.
O texto do diário britânico ressalta ainda que um show de talentos parece o caminho trivial de sucesso para minorias, mas o impacto da cultura e representação popular não deve ser subestimado, vai além na normalização da deficiência e desafia a sociedade muito mais do que qualquer campanha de caridade.
Lee Ridley se despediu do público com a frase: Espero que vocês tenham se divertido rindo de um homem com deficiência. Adeus.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Morre segunda vítima de acidente entre veículos de prefeituras no ES
Imagem de destaque
Entenda os riscos do tártaro para a saúde de cães e gatos
Imagem de destaque
9 receitas com proteínas para ajudar no ganho de massa muscular

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados