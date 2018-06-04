Comediante que tem paralisia cerebral e não fala vence concurso de TV

Uma vitória de todas as pessoas com deficiência. Essa é a definição da reportagem do jornal inglês The Guardian sobre a conquista do comediante Lee Ridley, de 37 anos, ganhador da edição de 2018 do Britains Got Talent, concurso de talentos de grande sucesso na TV britânica há 12 anos.

Ridley usa o nome artístico Lost Voice Guy, o Cara Sem Voz. Ele tem paralisia cerebral e as sequelas dessa condição o impedem de falar. Por isso, o comediante usa um sintetizador de voz em suas apresentações.

A reportagem do The Guardian lembra que o programa tem se destacado pela presença de várias pessoas com deficiência, com a participação de um cantor mirim com Transtorno do Especto Autista (TEA) e um dançarino que passou a usar uma cadeira de rodas após o atentado a bomba de Manchester em 2017.

Os dois escolhidos para disputar a final foram comediantes com deficiência, destaca o texto assinado pela jornalista Frances Ryan. Robert White, que tem Aspergers, e o vencedor, o Cara Sem Voz (ela usa a sigla LGV), que tem paralisia cerebral. Ambos não tentam se afastar de suas deficiências. Ridley aborda o constante constrangimento que enfrenta na interação com pessoas sem deficiência, comenta a analista.

As pessoas me perguntam por que eu me coloco na posição em que todos possam olhar e rir de mim. A verdade é que acontece todos os dias de qualquer maneira. Pelo menos desta vez há um momento e um lugar para isso, afirma Lee Ridley.

O texto do diário britânico ressalta ainda que um show de talentos parece o caminho trivial de sucesso para minorias, mas o impacto da cultura e representação popular não deve ser subestimado, vai além na normalização da deficiência e desafia a sociedade muito mais do que qualquer campanha de caridade.