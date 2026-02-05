Risco

Casos de sarampo crescem 32 vezes nas Américas e Opas emite alerta

O comunicado do escritório regional da OMS afirma que os números da doença em 2025 e no começo de 2026 são um indicativo de que os Estados precisam agir imediatamente e de maneira coordenada

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 13:22

Vacinação contra o sarampo Crédito: Marcelo Camargo | Agência Brasil

O aumento na quantidade de casos de sarampo no continente americano fez a Opas (Organização Pan-Americana de Saúde) emitir um alerta para os países. O número cresceu 32 vezes entre 2024 e 2025. O comunicado do escritório regional da OMS (Organização Mundial da Saúde) afirma que os números da doença em 2025 e no começo de 2026 são um indicativo de que os Estados precisam agir imediatamente e de maneira coordenada.

Segundo a Opas, em 2025 foram registrados 14.891 casos de sarampo nas Américas, incluindo 29 óbitos dos quais 22 (73%) ocorreram na população indígena. "Esse total representa um aumento de 32 vezes em comparação com os 466 casos notificados em 2024", afirma a organização. Em 2026, já são mais de 1.031 casos.

O ano de 2025 teve o maior número de casos confirmados desde 2019, quando foi registrado o maior número dos últimos 22 anos, com 23.269 registros. "A Opas insta os Estados Membros a reforçarem, com caráter prioritário, as atividades de vigilância e vacinação de rotina e a garantirem uma resposta rápida e oportuna aos casos suspeitos", diz trecho do alerta epidemiológico.

A organização também indica aos Estados atividades complementares de vacinação, isto é, além das que já são desenvolvidas rotineiramente. Diversos países das Américas têm reportado aumento de casos de sarampo, uma doença que já foi considerada extinta. O aumento das infecções é resultado na queda de imunização, um movimento a nível global que ganhou força a partir de 2019, com a pandemia de Covid.

Autoridades de saúde do continente adotam diferentes estratégias para tentar elevar os percentuais de vacinação. A província de Mendoza, na Argentina, é um exemplo. Denunciou 15 pessoas por não vacinarem seus filhos, o que é obrigatório por lei naquele país. A cidade de São Paulo registrou dois casos de sarampo no ano passado. A Opas afirma que o aumento de casos confirmados em 2025 é puxado por comunidades com baixa aceitação vacinal em vários países. A faixa etária mais atingida é de 10 a 19 anos, respondendo por 24% do total.

No Brasil foram confirmados 38 casos, distribuídos por seis estados e Distrito Federal. Dez foram contraídos fora do país. Os casos foram confirmados em Tocantins (25), Mato Grosso (6), Rio de Janeiro (2), São Paulo (2), Rio Grande do Sul (1), Maranhão (1) e Distrito Federal (1).

Casos de sarampo em países americanos

Argentina: 36

Belize: 44



Bolívia: 597



Brasil: 38



Canadá: 5.436 - 2 mortes



Costa Rica: 1



El Salvador: 1



Estados Unidos: 2.242 - 3 mortes



Guatemala: 1



México: 6.428 - 24 mortes



Paraguai: 49



Peru: 5



Uruguai: 13

Nos Estados Unidos, a situação é epidêmica, com um surto na Carolina do Sul que já ultrapassa 600 casos. O surto, o pior do país em mais de 30 anos, acontece em meio à desconfiança pública com as vacinas, movimento encabeçado pelo grupo político de Donald Trump.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta