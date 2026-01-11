Imunização

Ministério da Saúde barra produção de vacina contra dengue da Takeda

Em nota, o órgão afirma que o projeto não cumpriu os requisitos mínimos exigidos; país avança com imunizante do Butantan, já aprovado pela Anvisa

Publicado em 11 de janeiro de 2026 às 18:33

O Ministério da Saúde reprovou a proposta de Parceria para o Desenvolvimento Produtivo (PDP) apresentada pela Fiocruz, em conjunto com a farmacêutica Takeda Pharma, para a produção nacional da vacina Qdenga, contra a dengue. A vacina já é utilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em jovens de 10 a 14 anos, com esquema de duas doses. A expectativa era de que a eventual produção nacional ampliasse o volume disponível, podendo avançar para outras faixas etárias.

Aplicação de vacina contra a dengue vai ser ampliada no SUS Crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil

Em nota, o Ministério da Saúde afirma que o projeto não cumpriu os requisitos mínimos exigidos para participação no programa.

Segundo a pasta, não houve apresentação de recurso contra a decisão. "O projeto não assegurava o acesso integral ao conhecimento de produção do Insumo Farmacêutico Ativo (IFA), impossibilitando a produção nacional do produto, sendo esse o principal pilar do programa do governo federal, descrito na Portaria GM/MS 4.472/2024."

Estratégia de imunização

Além da Qdenga, o país incluiu recentemente em seu plano vacinal contra a dengue a Butantan-DV, imunizante de dose única desenvolvido pelo Instituto Butantan e aprovado pela Anvisa há cerca de um mês.

A nova vacina começará a ser aplicada a partir do próximo domingo (18). Ainda em dezembro, segundo o Ministério da Saúde, havia cerca de 1,3 milhão de doses já fabricadas.

O público inicial será os maiores de 59 anos, com expansão gradual para outras faixas etárias até alcançar o público a partir de 15 anos.

