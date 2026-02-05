Encontro em março

Lula diz que terá conversa olho no olho com Trump e que só não discutirá soberania

Presidente brasileiro afirma que diálogo com americano não pode ser apenas pelas redes sociais

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 15:10

BRASÍLIA - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quinta-feira (5) que terá uma conversa olho no olho com o seu homólogo dos Estados Unidos, Donald Trump, e que o único assunto proibido será a soberania do Brasil.

O petista também afirmou que o encontro, que deverá acontecer em março, é importante porque os dois líderes não podem "ficar conversando por Twitter", em referência à rede social atualmente conhecida como X.

"Somos presidentes das duas maiores democracias do Ocidente. Não pode ficar conversando por Twitter. Nós temos que sentar em uma mesa, olhar um no olho do outro, ver quais os problemas que afligem ele, quais os que me afligem, o que interessa para os EUA e o que interessa para o Brasil, e vamos trabalhar juntos", disse o presidente brasileiro.

Lula afirmou que a viagem possivelmente acontecerá na primeira semana de março. Ele disse que os dois países poderão discutir assuntos que incluem exportações, indústria e exploração de minerais críticos e terras raras. As declarações foram feitas em entrevista ao portal UOL.

