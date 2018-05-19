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Trono Britânico

Casamento real: por que Meghan Markle será marco na monarquia?

Negra, divorciada e americana, noiva de Harry é sinal de novos tempos na coroa

Publicado em 19 de Maio de 2018 às 01:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mai 2018 às 01:10
Negra, divorciada e americana, noiva de Harry é sinal de novos tempos na coroa Crédito: Pinterest
Atriz, americana, negra, divorciada e feminista. Todos esses adjetivos podem ser usados para descrever Meghan Markle, 36 anos, que se casa hoje  às 7h, horário de Brasília  com o príncipe Harry, 33, sexto na linha de sucessão ao trono britânico. Tais características fazem da noiva a quebra de protocolos da realeza mais famosa e tradicional do mundo.
O relacionamento começou há pouco mais de dois anos. Há seis meses o noivado foi anunciado e o matrimônio tem a benção da rainha Elizabeth II.
No passado, a mesma monarca impediu que a irmã dela, a princesa Margaret de se casar com o oficial do exército Peter Townsend porque ele era divorciado.
>Vitória é a quarta cidade do país que mais busca sobre casamento real
Os tempos mudaram e a monarquia também. A imprensa britânica afirma que o casamento é a prova de que a realeza caiu na real. As mudanças parecem estar sendo recebidas de bom grado pelos membros da realeza. Na última quinta-feira a Elizabeth II recebeu a mãe de Meghan Markle pra um chá. E o sogro de Meghan, príncipe Charles, que conduzirá a noiva em parte do trajeto pela igreja na cerimônia de hoje. Meghan deve fazer a primeira parte do trajeto sozinha, no que é considerada uma atitude feminista. Ontem, Harry mostrou sua popularidade ao cumprimentar uma multidão nas proximidades do Palácio de Windsor.

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