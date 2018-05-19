Casamento real: por que Meghan Markle será marco na monarquia?

Negra, divorciada e americana, noiva de Harry é sinal de novos tempos na coroa Crédito: Pinterest

Atriz, americana, negra, divorciada e feminista. Todos esses adjetivos podem ser usados para descrever Meghan Markle, 36 anos, que se casa hoje  às 7h, horário de Brasília  com o príncipe Harry, 33, sexto na linha de sucessão ao trono britânico. Tais características fazem da noiva a quebra de protocolos da realeza mais famosa e tradicional do mundo.

O relacionamento começou há pouco mais de dois anos. Há seis meses o noivado foi anunciado e o matrimônio tem a benção da rainha Elizabeth II.

No passado, a mesma monarca impediu que a irmã dela, a princesa Margaret de se casar com o oficial do exército Peter Townsend porque ele era divorciado.