Casamento real: por que Meghan Markle será marco na monarquia?

Atriz, americana, negra, divorciada e feminista. Todos esses adjetivos podem ser usados para descrever Meghan Markle, 36 anos, que se casa hoje às 7h, horário de Brasília com o príncipe Harry, 33, sexto na linha de sucessão ao trono britânico. Tais características fazem da noiva a quebra de protocolos da realeza mais famosa e tradicional do mundo.
O relacionamento começou há pouco mais de dois anos. Há seis meses o noivado foi anunciado e o matrimônio tem a benção da rainha Elizabeth II.
No passado, a mesma monarca impediu que a irmã dela, a princesa Margaret de se casar com o oficial do exército Peter Townsend porque ele era divorciado.
Os tempos mudaram e a monarquia também. A imprensa britânica afirma que o casamento é a prova de que a realeza caiu na real. As mudanças parecem estar sendo recebidas de bom grado pelos membros da realeza. Na última quinta-feira a Elizabeth II recebeu a mãe de Meghan Markle pra um chá. E o sogro de Meghan, príncipe Charles, que conduzirá a noiva em parte do trajeto pela igreja na cerimônia de hoje. Meghan deve fazer a primeira parte do trajeto sozinha, no que é considerada uma atitude feminista. Ontem, Harry mostrou sua popularidade ao cumprimentar uma multidão nas proximidades do Palácio de Windsor.