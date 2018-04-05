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No corredor

Casal faz casamento em supermercado onde se conheceram há dez anos

A cerimônia foi realizada no mesmo corredor onde se encontraram pela primeira vez

Publicado em 05 de Abril de 2018 às 13:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 abr 2018 às 13:24
Eles escolheram o corredor 13 para a cerimônia, onde se encontraram pela primeira vez Crédito: ccipeggy/Pixabay
Um casal resolveu realizar o casamento no supermercado onde se conheceram há dez anos. O caminho até o altar foi o corredor 13 e, entre os convidados, estavam cenouras e ervilhas.
Segundo o jornal The Valley News Dispatch, Larry Spiering, de 69 anos, e Becky Smith, de 61, se casaram no último domingo, 1º, no Community Supermarket, em Lower Burrell, cidade do Estado americano da Pensilvânia.
Becky disse que estava trabalhando no corredor 13 quando Spiering passou por ela e lhe entregou um papel com o nome e o número de telefone dele. Ela disse que era justo que eles se casassem no local onde se encontravam.
O casal disse que escolheram o dia 1º de abril porque é próximo de outras duas datas importantes: ele faz aniversário no dia 2 e ela no dia 3 de abril.
O juiz que realizou a cerimônia disse que foi seu primeiro casamento em um mercado. O dono da loja, George Thimons, disse que estava feliz por receber o casal. Após o casamento, Becky disse que tudo foi como eles queriam, "algo legal e fácil".

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