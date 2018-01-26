Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Casa Branca pede obra de Van Gogh, mas ganha vaso sanitário de ouro
Pedido negado

Casa Branca pede obra de Van Gogh, mas ganha vaso sanitário de ouro

A curadora do museu Guggenheim se recusou a emprestar uma obra do artista holandês para Donald Trump
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jan 2018 às 14:41

Publicado em 26 de Janeiro de 2018 às 14:41

Fachada sul da Casa Branca, em Washington Crédito: Creative Commons
O museu Guggenheim, em Nova York, se recusou a emprestar uma obra do artista holandês Vincent Van Gogh para a Casa Branca e ofereceu, em vez disso, um vaso sanitário de ouro puro para ser instalado na residência oficial de Donald Trump. A pintura que havia sido pedido pela presidência era Paisagem com Neve, de 1888, uma das primeiras obras que Van Gogh fez quando chegou na cidade de Arles, na França, seu período mais produtivo.
O quadro seria colocado na ala residencial da Casa Branca, mas a curadora do museu, Nancy Spector, que é contra o governo de Trump, negou o pedido para emprestar a obra. Ela então ofereceu a peça America, um vaso sanitário feito de ouro puro, feita pelo artista plástico italiano Maurizio Catellan, que critica a opulência dos norte-americanos.
O artista da obra gostaria de oferecê-la à Casa Branca em um empréstimo a longo prazo, disse a curadora no e-mail obtido pelo jornal The Washington Post. Claro, é uma peça extremamente valiosa e frágil, mas nós vamos prover todas as instruções para sua instalação e manutenção, continuou Spector na irônica resposta.
O museu Guggenheim confirmou que Spector mandou essa resposta para a Casa Branca em setembro de 2017, mas não deu mais detalhes sobre o assunto. Já o artista da obra riu quando foi contatado pelo jornal. Esse é um assunto delicado, disse Catellan ao jornal.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é morto a tiros por suspeitos em carro em Linhares
Imagem de destaque
Vitória estabelece novas regras para uso de bikes elétricas; veja o que muda
Imagem de destaque
Neoplasia cervical: entenda a doença que afastou Luís Roberto da Copa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados