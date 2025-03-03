Carro avança sobre multidão em Manheim, na Alemanha; o que se sabe

Ambulâncias estacionadas perto do local do atropelamento em Manheim Crédito: Reuters

Uma pessoa morreu e várias outras ficaram feridas depois que um carro atropelou uma multidão nesta segunda-feira (3/3) na cidade de Mannheim, no oeste da Alemanha.

Um suspeito foi preso e uma grande operação de segurança está em andamento no centro da cidade, segundo a polícia. Moradores foram aconselhados a evitar a área enquanto os serviços de emergência trabalham no local.

Uma testemunha que estava sentada em um restaurante próximo de onde o atropelamento foi registrado disse à imprensa local que "o inferno desabou" após o incidente.

O homem afirmou ao jornal Welt que viu muitas pessoas correndo em pânico depois que o carro atingiu pedestres. Segundo ele, a polícia estava por toda parte, com helicópteros circulando.

Este é o segundo ataque como esse na Alemanha em menos de um mês. Em fevereiro, um motorista afegão atropelou dezenas de pessoas em Munique durante um comício de um sindicato de trabalhadores.