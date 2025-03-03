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Carro avança sobre multidão em Manheim, na Alemanha; o que se sabe

Este é o segundo ataque como esse na Alemanha em menos de um mês. Em fevereiro, um motorista afegão atropelou dezenas de pessoas em Munique.
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

03 mar 2025 às 11:44

Publicado em 03 de Março de 2025 às 11:44

Imagem BBC Brasil
Ambulâncias estacionadas perto do local do atropelamento em Manheim Crédito: Reuters
Uma pessoa morreu e várias outras ficaram feridas depois que um carro atropelou uma multidão nesta segunda-feira (3/3) na cidade de Mannheim, no oeste da Alemanha.
Um suspeito foi preso e uma grande operação de segurança está em andamento no centro da cidade, segundo a polícia. Moradores foram aconselhados a evitar a área enquanto os serviços de emergência trabalham no local.
Uma testemunha que estava sentada em um restaurante próximo de onde o atropelamento foi registrado disse à imprensa local que "o inferno desabou" após o incidente.
O homem afirmou ao jornal Welt que viu muitas pessoas correndo em pânico depois que o carro atingiu pedestres. Segundo ele, a polícia estava por toda parte, com helicópteros circulando.
Este é o segundo ataque como esse na Alemanha em menos de um mês. Em fevereiro, um motorista afegão atropelou dezenas de pessoas em Munique durante um comício de um sindicato de trabalhadores.
O ataque, considerado terrorista pelas autoridades alemãs, matou 2 pessoas e deixou mais de 30 feridas. As duas vítimas fatais foram uma mulher de 37 anos e sua filha de 2 anos.

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