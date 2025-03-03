Carro avança sobre multidão em Manheim, na Alemanha; o que se sabe

Uma pessoa morreu e várias outras ficaram feridas depois que um carro atropelou uma multidão nesta segunda-feira (3/3) na cidade de Mannheim, no oeste da Alemanha.
Um suspeito foi preso e uma grande operação de segurança está em andamento no centro da cidade, segundo a polícia. Moradores foram aconselhados a evitar a área enquanto os serviços de emergência trabalham no local.
Uma testemunha que estava sentada em um restaurante próximo de onde o atropelamento foi registrado disse à imprensa local que "o inferno desabou" após o incidente.
O homem afirmou ao jornal Welt que viu muitas pessoas correndo em pânico depois que o carro atingiu pedestres. Segundo ele, a polícia estava por toda parte, com helicópteros circulando.
Este é o segundo ataque como esse na Alemanha em menos de um mês. Em fevereiro, um motorista afegão atropelou dezenas de pessoas em Munique durante um comício de um sindicato de trabalhadores.
O ataque, considerado terrorista pelas autoridades alemãs, matou 2 pessoas e deixou mais de 30 feridas. As duas vítimas fatais foram uma mulher de 37 anos e sua filha de 2 anos.