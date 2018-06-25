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Canguru invade campo de futebol e 'brinca' de goleiro com funcionário

O marsupial atrasou o reinício da partida do campeonato feminino e fez a alegria dos espectadores
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jun 2018 às 14:08

Publicado em 25 de Junho de 2018 às 14:08

Um canguru invadiu um campo de futebol na Austrália e 'brincou' de goleiro com um dos funcionários do estádio Crédito: Pixabay
Um canguru invadiu um campo de futebol no intervalo de jogo entre Belconnen United e Canberra FC no domingo, 24, pelo campeonato estadual feminino de Canberra, capital da Austrália, e animou os espectadores ao brincar de goleiro com um funcionário do Deakin Stadium.
Perto do fim do intervalo, o canguru entrou pulando no campo e se deitou perto de um dos gols. Um funcionário que estava perto começou a jogar bolas na direção do bicho para ver se conseguia espantá-lo, mas ele resolveu defender como se fosse um goleiro.
Após alguns minutos ele saiu de campo e a partida foi reiniciada, mas ele voltou novamente e cruzou o gramado até ser espantado por um carro e ir para uma mata que existe em volta do estádio. Belconnen acabou vencendo a partida por 2x0 e continua na liderança do campeonato com 12 vitórias em 12 jogos.
Veja abaixo o engraçado vídeo.

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