Caminhão é encontrado no Reino Unido com 39 pessoas mortas

Publicado em 23 de outubro de 2019 às 10:04
- Atualizado há 6 anos
AGÊNCIA BRASIL-Trinta e nove pessoas foram encontradas mortas na carrosseria de um caminhão no parque industrial de Essex, no Reino Unido. O motorista, um homem de 25 anos da Irlanda do Norte, foi detido por suspeitas de homicídio.
O veículo teria saído da Bulgária e entrado em território britânico no sábado (19).
"É um trágico incidente, em que um grande número de pessoas perdeu a vida", afirmou o superintendente-chefe da polícia de Essex, Andrew Mariner. "A nossa investigação vai tentar descobrir o que aconteceu".
As autoridades estão tentando identificar as vítimas, um processo, dizem, que será demorado.
"Pensamos que o caminhão é da Bulgária e entrou em nosso país,em Holyhead, no sábado", disse Mariner. "Estamos trabalhando na investigação. O motorista do caminhão foi detido pela ligação ao incidente e está sob custódia da polícia, enquanto a é feita".
Um cordão policial foi instalado no Parque Industrial Waterglade, em Thurrock, que permanece fechado.
Numa primeira reação, o primeiro-minsitro britânico, que está a acompanhar a situação, afirmou que os seus "pensamentos estão em todos os que perderam a vida" e em seus familiares.
Em comunicado, a polícia de Essex esclarece que foram chamados por "colegas do serviço de ambulâncias pouco depois da 1h40 da manhã", após a descoberta de um caminhão com "pessoas em seu interior no parque industrial de Waterglade", em Grays.
Os serviços de emergência foram para o local mas, "infelizmente, 39 pessoas foram encontradas mortas no local". Entra as vítimas estão 38 adultos e um jovem.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o