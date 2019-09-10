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Na Expedito Garcia

Homem é encontrado morto dentro de carro em avenida de Cariacica

As primeiras informações dão conta de que houve um tiroteio na frente de um bar localizado na avenida e que o homem foi vítima de um desses tiros
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 set 2019 às 03:19

Publicado em 10 de Setembro de 2019 às 03:19

Atualização: troca de tiros entre PMs e clientes de bar termina em morte em Cariacica
Um jovem de 21 anos foi encontrado morto dentro de um carro em um local conhecido como rua da feira, na Avenida Expedito Garcia, em Cariacica, no início da manhã desta terça-feira (10).
A vítima estava em um bar com um amigo no bairro Campo Grande e teria discutido com outros homens que também estavam no local.
A perícia da Polícia Civil recolheu 14 cápsulas na Rua Avelino Gonçalves, onde a confusão começou. O carro onde a vítima estava, um Peugeot 207 branco, ficou cheio de marcas de tiros.
O caso está sendo investigado no Departamento de Homicídios e Proteção (DHPP), em Vitória.

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