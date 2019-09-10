Homem é encontrado morto dentro de carro em avenida de Cariacica

Um jovem de 21 anos foi encontrado morto dentro de um carro em um local conhecido como rua da feira, na Avenida Expedito Garcia, em Cariacica, no início da manhã desta terça-feira (10).
A vítima estava em um bar com um amigo no bairro Campo Grande e teria discutido com outros homens que também estavam no local.
A perícia da Polícia Civil recolheu 14 cápsulas na Rua Avelino Gonçalves, onde a confusão começou. O carro onde a vítima estava, um Peugeot 207 branco, ficou cheio de marcas de tiros.
O caso está sendo investigado no Departamento de Homicídios e Proteção (DHPP), em Vitória.