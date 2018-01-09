Calor intenso provoca a morte de centenas de morcegos na Austrália

Morcegos Crédito: TV Gazeta

A Austrália sofre com uma intensa onda de calor, com temperaturas de 47,3 graus Celsius do domingo em Sydney, o dia mais quente para a cidade desde 1939. A população pode se refrescar em ambientes refrigerados, mas o mesmo não acontece com os animais. Segundo o serviço de proteção ambiental de Nova Gales do Sul, centenas de raposas voadoras  uma espécie de morcego  morreram por causa do calor.

Para tentar minimizar o efeito das altas temperaturas na colônia no oeste de Sydney, 120 filhotes foram capturados e refrescados, para depois serem devolvidos às mães.

 Assim como os bebês humanos, eles são realmente vulneráveis quando são jovens  disse Kristie Harris, do serviço de proteção, à BBC.

O calor fez com que muitos morcegos descessem das árvores e centenas foram encontrados mortos, mas eles não são os únicos animais que sofrem com as temperaturas extremas. Tratadores do serviço ambiental trataram de gambás encontrados com as patas queimadas pelo calor em estradas e telhados e ajudaram na reidratação de pássaros.

 Sempre que temos um evento de calor, nós sabemos que teremos animais precisando de ajuda  disse Kristie.

Num shopping de Sydney, no sábado, um filhote de cachorro foi encontrado preso dentro de um carro com as janelas fechadas. Segundo a polícia, a temperatura interna chegou a 65 graus Celsius.