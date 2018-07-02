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Lealdade

Cachorro leva mordida de cobra ao proteger sua tutora

Cão da raça Golden Retriever ficou seriamente machucado, mas se recupera bem

Publicado em 02 de Julho de 2018 às 13:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jul 2018 às 13:11
Todd ficou entre sua tutora e uma cobra cascavel durante passeio em uma trilha no Arizona (EUA) Crédito: Facebook/Paula Godwin
Os cães não cansam de surpreender os humanos com sua lealdade. A mais recente história que revela o amor incondicional desses animais vem do Arizona, nos Estados Unidos.
Paula Godwin estava caminhando com seus dois cães em uma trilha em Anthem, na região metropolitana de Phoenix, quando ela quase pisou em uma cobra cascavel que estava escondida no caminho.
O animal, que é comum na região, se assustou e estava pronto para dar o bote na perna de Paula quando Todd, um de seus cães da raça Golden Retriever e que ainda é um filhote, se colocou à frente da tutora. O cãozinho acabou levando uma picada em seu focinho.
Imediatamente, Paula levou o animalzinho para o hospital veterinário, onde ele foi tratado e medicado. Apesar de ter ficado com o rosto muito machucado, Todd se recupera bem.
Em seu Facebook, a americana postou algumas fotos do passeio e de Todd após a picada, além de contar toda a história. "É assim que um herói se parece. Por favor, façam uma oração para o meu doce herói", escreveu.
Após o incidente, Paula postou uma imagem de Todd se recuperando e agradeceu a todos os seguidores. "Sua bondade e apoio são realmente uma benção", declarou.

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