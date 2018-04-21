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Colômbia

Britânico faz 'homenagem' e consome droga sobre o túmulo de Escobar

Steven Semmens viajou até Itagüí (Colômbia), onde o famoso barão do tráfico de drogas foi enterrado

Publicado em 20 de Abril de 2018 às 21:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 abr 2018 às 21:30
Homenagem bizarra a Pablo Escobar Crédito: Reprodução/Facebook(HMP Jail Banter)
Um turista britânico que diz ter saído recentemente de uma prisão em Swansea (País de Gales) fez uma "homenagem" a Pablo Escobar.
Steven Semmens viajou até Itagüí (Colômbia), onde o famoso barão do tráfico de drogas foi enterrado, levou flores ao morto ilustre e sobre o túmulo dele consumiu um pó branco, que ele disse ser cocaína.
"Fileira de cocaína sobre o túmulo de Pablo Escobar, direto de prisão em Swansea", escreveu Seteven ao postar no Facebook, na quarta-feira (18/4), um vídeo registrando a cena insólita.
Uma postagem em outubro do ano passado mostra Steven, aparentemente drogado, dançando em uma rua de Amsterdã (Holanda).
Nos anos 1980, Escobar acumulou fortuna de cerca de R$ 8 bilhões e era responsável pela distribuição de 80% da cocaína no mundo. Ele foi morto em 1993, aos 44 anos.

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