Britânico faz 'homenagem' e consome droga sobre o túmulo de Escobar

Homenagem bizarra a Pablo Escobar Crédito: Reprodução/Facebook(HMP Jail Banter)

Um turista britânico que diz ter saído recentemente de uma prisão em Swansea (País de Gales) fez uma "homenagem" a Pablo Escobar.

Steven Semmens viajou até Itagüí (Colômbia), onde o famoso barão do tráfico de drogas foi enterrado, levou flores ao morto ilustre e sobre o túmulo dele consumiu um pó branco, que ele disse ser cocaína.

"Fileira de cocaína sobre o túmulo de Pablo Escobar, direto de prisão em Swansea", escreveu Seteven ao postar no Facebook, na quarta-feira (18/4), um vídeo registrando a cena insólita.

Uma postagem em outubro do ano passado mostra Steven, aparentemente drogado, dançando em uma rua de Amsterdã (Holanda).