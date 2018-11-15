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Na Espanha

Brasileiro é condenado à prisão perpétua por esquartejar parentes

Patrick Nogueira está preso desde outubro de 2016, quando se entregou às autoridades espanholas e confessou ter matado os tios e dois primos

Publicado em 15 de Novembro de 2018 às 16:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 nov 2018 às 16:20
Patrick Nogueira foi condenado a prisão perpétua revisável Crédito: Reprodução
Um tribunal espanhol condenou o brasileiro Patrick Nogueira à prisão perpétua, nesta quinta-feira (15), por esquartejar seus dois tios e assassinar seus dois primos de um e três anos, em 2016, um crime que chocou a Espanha. Réu confesso, de 22 anos, Nogueira recebeu a pena máxima prevista no Código Penal espanhol, uma condenação perpétua que pode ser revista após o cumprimento de 25 anos da sentença, de acordo com a decisão lida pela presidente do tribunal de Guadalajara, María Elena Mayor.
Após seis dias de julgamento na Espanha, Patrick foi considerado culpado em júri popular no dia 3 de novembro. Ele está preso na Espanha desde outubro de 2016, quando se entregou às autoridades espanholas e confessou ter matado os tios e dois primos, de 1 e 4 anos de idade, em um chalé na pequena cidade de Pioz em agosto de 2016. Desde então, o acusado e réu confesso seguia aguardando julgamento.
A deliberação dos jurados começou nesta sexta-feira no dia 2 de novembro, quando a juíza devolveu o veredicto ao júri por falta de motivação, e terminou no dia seguinte. O julgamento de Patrick Nogueira durou entre os dias 24 e 31 de outubro. Mais de 65 pessoas prestaram depoimento no júri, entre eles familiares do assassino e das vítimas, policiais que trabalharam na investigação do crime e médicos e psicólogos forenses.

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