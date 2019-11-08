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Votação

Brasil rompe tradição histórica e apoia na ONU embargo americano a Cuba

Há 27 anos, com voto brasileiro, a Assembleia-Geral aprova uma resolução pedindo o fim do bloqueio americano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 nov 2019 às 11:48

Publicado em 08 de Novembro de 2019 às 11:48

(Pequim - China, 24/10/2019) Presidente da República, Jair Bolsonaro, fala com a imprensa ao término do jantar. Crédito: Isac Nóbrega/PR
O Brasil votou ontem pela primeira vez na ONU a favor do embargo econômico imposto em 1962 pelos EUA a Cuba, rompendo uma posição diplomática tradicional. Há 27 anos, com voto brasileiro, a Assembleia-Geral aprova uma resolução pedindo o fim do bloqueio americano.
Neste ano, a medida foi adotada com 187 votos favoráveis de 193 membros da ONU. Além da representação brasileira, foram contra a iniciativa EUA e Israel. Apenas dois países se abstiveram: Ucrânia e Colômbia - também pela primeira vez -, cujo presidente, Iván Duque, é outro aliado do governo de Donald Trump. A Moldávia não votou.

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Desde 1992, a Assembleia-Geral da ONU aprova todos os anos um texto denunciando os efeitos negativos da política americana e pedindo o seu fim. A medida, porém, não tem efeito vinculante. O Brasil se posicionava a favor da resolução desde que ela foi apresentada pela primeira vez.
Em 2016, os EUA se abstiveram, pela primeira vez, em razão da aproximação entre o governo cubano e o presidente americano, Barack Obama - na época, os dois países haviam reaberto embaixadas nas duas capitais, no ano anterior. Trump, porém, voltou atrás nessa política e decidiu aumentar a pressão contra a ilha com novas sanções que provocaram uma crise de energia e combustíveis. A Casa Branca também vem tentando reduzir o turismo em Cuba, visitada no ano passado por 600 mil americanos.
O chanceler brasileiro, Ernesto Araújo, disse nas redes sociais que "o Brasil votou a favor da verdade" e "nada nos solidariza com Cuba". Ele também afirmou que o regime cubano "é hoje o principal esteio de (Nicolás) Maduro na Venezuela, o pior sistema ditatorial da história do continente".

INTERESSES

Aparentemente, a mudança de posição do Brasil se deve mais à tentativa do governo de Jair Bolsonaro de reforçar o alinhamento ideológico com o governo americano do que uma revisão fundamentada da posição diplomática brasileira. Em seu discurso na Assembleia-Geral da ONU, em setembro, Bolsonaro afirmou que um plano de Fidel Castro, Hugo Chávez e Luiz Inácio Lula da Silva para estabelecer o socialismo na América Latina ainda estava vivo e precisava ser combatido.
O chanceler cubano, Bruno Rodríguez, afirmou que os EUA "não escondem seu propósito de asfixiar economicamente Cuba e aumentar danos, carências e sofrimento de nosso povo". No começo da semana, ele já havia denunciado "pressões" feitas pelos EUA sobre países latino-americanos. (com agências internacionais)

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