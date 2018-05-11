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História

Bomba da 2ª Guerra é desativada em Hong Kong após 70 anos

Operação de retirada de explosivo levou à evacuação de 1,2 mil pessoas

Publicado em 11 de Maio de 2018 às 10:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mai 2018 às 10:40
Bomba nuclear Crédito: Reprodução/Pixabay
Centenas de pessoas foram retiradas de uma área de Hong Kong após a descoberta de uma bomba da Segunda Guerra Mundial durante obras no metrô. A polícia instalou um perímetro de segurança e retirou 1.200 pessoas que estavam em lojas, restaurantes e prédios comerciais do bairro de negócios de Wanchai.
É a terceira descoberta do tipo em Hong Kong em 2018. Uma equipe do esquadrão antibombas foi enviada ao local para tentar desenterrar e desativar a bomba de 450 quilos, de fabricação americana.
A bomba foi localizada na quinta-feira, durante as obras de construção de uma nova estação de metrô. O explosivo permaneceu escondido no centro de negócios por 70 anos. Outras duas bombas do mesmo modelo foram encontradas em janeiro, na mesma obra do metrô.
"As duas bombas anteriores estavam na posição horizontal, mas esta se encontra na vertical. Dois terços da bomba estão enterrados. Temos que retirá-la parcialmente antes de começar as operações", disse Lai Ngo-yau, oficial do esquadrão antibombas.
O oficial destacou que a bomba não tinha posição estável, por isso o trabalho demandaria ainda mais prudência.
Durante a Segunda Guerra Mundial, Hong Kong foi cenário de combates violentos entre o Japão e as forças aliadas, em particular entre a invasão japonesa de dezembro de 1941 e a libertação da cidade, em 1945.

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