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Passeio presidencial

Bolsonaro visita lojas na China 'capitalista'

Presidente faz caminhada após jantar com Xi Jinping para fazer a digestão

Publicado em 25 de Outubro de 2019 às 10:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 out 2019 às 10:46
(Pequim - China, 24/10/2019) Presidente da República, Jair Bolsonaro, visita loja de lembranças da Grande Muralha. Crédito: Isac Nóbrega/PR
O presidente Jair Bolsonaro (PSL) caminhou pelas ruas de Pequim nesta sexta-feira (25) à noite até um dos shoppings da cidade conhecido como "The Place".
Cheia de lojas ocidentais e painéis de neon de propaganda, a região é uma das faces do consumo na China e do viés capitalista do país.
Quando chegou a Pequim, ao ser questionado sobre a preocupação de parte de seus eleitores por ele visitar um país comunista, Bolsonaro disse que estava num país "capitalista".
Ao visitar a Muralha da China -um dos sítios históricos do país- Bolsonaro preferiu não ser acompanhado pela imprensa. O local estava todo enfeitado com bandeiras vermelhas.

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No passeio pelo shopping a céu aberto, Bolsonaro esteve nas lojas da Adidas, Jordan e Uniqlo, que vendem artigos esportivos e de moda jovem. 
Na grife japonesa Uniqlo ele só entrou após ouvir que a loja era reconhecida pelo preço baixo. O presidente observou alguns produtos, incluindo um blusão verde, mas não comprou nada. 
Mais cedo, ele presenteou o dirigente Xi Jinping com um agasalho do Flamengo e disse que a equipe é a "melhor da atualidade". 
Os chineses olhavam espantados para a comitiva presidencial e as câmeras dos repórteres. Apenas um estrangeiro o reconheceu e disse após um instante de dúvida: "claro, é o presidente do Brasil".
Bolsonaro disse que faria a caminhada "para fazer a digestão" após o jantar de gala com o dirigente chinês Xi Jinping no Grande Salão do Povo.
O menu foi creme de cogumelos, tofu, costela de cordeiro e garoupa. Pouco afeito a peixe, o presidente brasileiro comeu pouco e disse que o macarrão de miojo o esperava no quarto. "Eu estava esperando a sobremesa e, quando chegou, era feita de peixe", brincou.

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