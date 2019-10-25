Bolsonaro visita lojas na China 'capitalista'

(Pequim - China, 24/10/2019) Presidente da República, Jair Bolsonaro, visita loja de lembranças da Grande Muralha. Crédito: Isac Nóbrega/PR

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) caminhou pelas ruas de Pequim nesta sexta-feira (25) à noite até um dos shoppings da cidade conhecido como "The Place".

Cheia de lojas ocidentais e painéis de neon de propaganda, a região é uma das faces do consumo na China e do viés capitalista do país.

Quando chegou a Pequim, ao ser questionado sobre a preocupação de parte de seus eleitores por ele visitar um país comunista, Bolsonaro disse que estava num país "capitalista".

Ao visitar a Muralha da China -um dos sítios históricos do país- Bolsonaro preferiu não ser acompanhado pela imprensa. O local estava todo enfeitado com bandeiras vermelhas.

No passeio pelo shopping a céu aberto, Bolsonaro esteve nas lojas da Adidas, Jordan e Uniqlo, que vendem artigos esportivos e de moda jovem.

Na grife japonesa Uniqlo ele só entrou após ouvir que a loja era reconhecida pelo preço baixo. O presidente observou alguns produtos, incluindo um blusão verde, mas não comprou nada.

Mais cedo, ele presenteou o dirigente Xi Jinping com um agasalho do Flamengo e disse que a equipe é a "melhor da atualidade".

Os chineses olhavam espantados para a comitiva presidencial e as câmeras dos repórteres. Apenas um estrangeiro o reconheceu e disse após um instante de dúvida: "claro, é o presidente do Brasil".

Bolsonaro disse que faria a caminhada "para fazer a digestão" após o jantar de gala com o dirigente chinês Xi Jinping no Grande Salão do Povo.