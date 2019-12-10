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Diplomacia brasileira

Bolsonaro oferece aeronave ao Chile para ajudar buscas de avião desaparecido

Hércules C-130 da Força Aérea chilena perdeu contato com radares perto da Antártida
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2019 às 11:56

Publicado em 10 de Dezembro de 2019 às 11:56

Plano de voo e última localização da aeronave, divulgados pela Força Aérea do Chile Crédito: Força Aérea do Chile
O presidente Jair Bolsonaro informou que disponibilizou uma aeronave brasileira ao governo chileno para ajudar na operação de busca do avião desaparecido da Força Aérea Chilena.
Na entrada do Palácio do Alvorada, onde parou para cumprimentar um grupo de eleitores, Bolsonaro disse que entrou em contato nesta terça-feira (10) com o presidente do Chile, Sebastián Piñera, e ofereceu ajuda.
Um Hércules C-130, com destino à base aérea Presidente Eduardo Frei Montalva, na Antártida, perdeu contato com o sistema de radares nesta segunda (9). A aeronave fazia o deslocamento com 38 pessoas a bordo.
A comunicação com a aeronave se perdeu quando ela sobrevoava o mar de Drake, uma passagem marítima entre o continente americano e a Antártica, considerado uma das mais tempestuosas do planeta.

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"Nós oferecemos um avião de busca recém-adquirido. Nós colocamos à disposição dele. Sabemos das dificuldades. Aquela região, quando acontece um acidente, em poucos minutos, quem cai na água não sobrevive", disse Bolsonaro.
O presidente brasileiro afirmou que o desaparecimento "choca" e que torce para que nada tenha acontecido aos tripulantes da aeronave militar.
"Estamos torcendo para que isso não tenha acontecido. Mas choca a todos nós esses 38, a maioria militares, que desapareceram indo para a Antártida", disse.
O presidente chileno, Sebástian Piñera, se declarou "consternado", e anunciou que viajará a Punta Arenas para acompanhar o trabalho de busca. Com isso, não irá à posse do presidente argentino Alberto Fernández, nesta terça. O Brasil será representado por seu vice-presidente, Hamilton Mourão.
O avião chileno foi declarado como danificado após sete horas do incidente, informou a FACH, que indicou que o C-130 tinha combustível para permanecer no ar até 0h40 de terça. Uma das possibilidades é que ele tenha pousado no mar.
O C-130 tem sistema ELT que indica sua posição por satélite, mas durante a madrugada o dispositivo não permitiu localizar a aeronave.
Os profissionais prestariam apoio logístico às instalações chilenas na Antártida. Estavam previstas manutenções no oleoduto de abastecimento da base e a realização de tratamentos anticorrosivos.

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