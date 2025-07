Mundo

Bolsonaro é alvo de operação da PF; o que se sabe

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi alvo de medidas cautelares determinadas por Alexandre de Moraes, como uso de tornozeleira eletrônica, veto ao uso de redes sociais, falar com outros investigados, segundo G1 e Folha de S.Paulo.

Bolsonaro diz que se sente 'humilhado' por decisão de Moraes e que 'nunca pensou' em sair do Brasil

A escalada da crise com Trump que levou Moraes a impor tornozeleira eletrônica a Bolsonaro

As medidas restritivas foram determinadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), de acordo com fontes ouvidas pela imprensa. Oficialmente, STF e Procuradoria-Geral da República dizem que as decisões estão sob sigilo. >