Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Bolsas da Europa fecham em queda, com piora após indicador dos EUA
Mercado Financeiro

Bolsas da Europa fecham em queda, com piora após indicador dos EUA

As bolsas do continente reverteram os ganhos robustos da maior parte da sessão e entraram em liquidação no início da tarde desta quinta-feira (3)

Publicado em 03 de Setembro de 2020 às 16:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 set 2020 às 16:25
Data: 06/03/2020 - Coronavírus está afetando a economia global, derrubando bolsas em todo o mundo
Coronavírus está afetando a economia global, derrubando bolsas em todo o mundo Crédito: Pixabay
As bolsas da Europa reverteram os ganhos robustos da maior parte da sessão e entraram em liquidação no início da tarde desta quinta-feira (3), após leitura em baixa de um indicador do setor de serviços americano. Como resultado, as praças locais encerraram o dia com perdas, à exceção de Madri, que conseguiu subir. O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou o pregão em queda de 1,40%, a 366,08 pontos.
Medido pelo ISM, o índice americano de atividade de serviços caiu de 58,1 em julho para 56,9 em agosto, um pouco abaixo da previsão, 57.
"Houve uma mudança do setor para a marcha lenta", comenta Katherine Judge, do CIBC. "A queda reflete a retomada de medidas de distanciamento social em alguns estados, à medida que o vírus continua a se espalhar pelo país", avalia.
A notícia foi o estopim para uma espiral de perdas nos principais mercados acionários do mundo. As bolsas europeias, pressionadas por NY, não conseguiram defender o otimismo de mais cedo, amparado por leituras surpreendentes de índices de gerentes de compras (PMIs, na sigla em inglês) da zona do euro e da Alemanha, fechando no vermelho. Colaborou para as perdas, ainda, a queda inesperada nas vendas do varejo do bloco comum, informada mais cedo, causando algum desconforto nos mercados acionários locais.
O índice FTSE 100, da Bolsa de Londres, encerrou o dia em baixa de 1,52%, a 5.850,86 pontos, enquanto o DAX, de Frankfurt, recuou 1,40%, a 13.057,77 pontos.
O CAC 40, de Paris, fechou em queda 0,44%, para 5.009,52 pontos, com o plano de estímulo econômico anunciado pelo governo local estancando o derretimento da bolsa. Já o índice PSI 20, de Lisboa, cedeu 0,12%, aos 4.324,00 pontos.
O único índice acionário que contrariou os demais do continente foi o Ibex 35, da Bolsa de Madri. Ele fechou em alta de 0,13%, a 7.006,00 pontos, segurado por ações como IAG (+5,32%), BBVA (+1,97%) e Telefonica (+1,93%).

Veja Também

Portugal prorroga regularização de imigrantes feita por conta da pandemia

Bolsas da Europa fecham em queda, com pressão por dados fracos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 21/04/2026
Editais e Avisos - 21/04/2026
Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados