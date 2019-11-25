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Eleições

Boca de urna aponta derrota da centro-esquerda no Uruguai após 15 anos

Instituto mais confiável do país aponta vitória do centro-direitista Luis Lacalle Pou
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 nov 2019 às 22:32

Publicado em 24 de Novembro de 2019 às 22:32

Luis Lacalle Pou e a candidata a vice Beatriz Argimon devem sair vitoriosos da eleição do Uruguai Crédito: Reprodução / Twitter @LuisLacallePou
O centro-direitista Luis Lacalle Pou, 46 anos, será o novo presidente do Uruguai, de acordo com pesquisa de boca de urna do instituto Cifra, o mais confiável do país. O candidato do Partido Nacional teria vencido por 49,4% contra 46,4% do governista Daniel Martínez, 62, da centro-esquerdista Frente Ampla.
Esta foi a segunda tentativa de Lacalle Pou de chegar à Presidência. Ele já havia perdido para o atual mandatário, Tabaré Vázquez, 79, em 2014.
Pela primeira vez em 15 anos, haverá alternância de poder no Uruguai, com a saída da centro-esquerda e o retorno ao poder do tradicional Partido Nacional (blanco), que contou com o apoio de outras quatro legendas de oposição neste segundo turno.

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Advogado, Lacalle Pou terá como principal desafio combater a insegurança, grande preocupação dos uruguaios, impulsionar a economia, que ficou praticamente estagnada em 2019, e a harmonização dos interesses dos cinco partidos que o apoiaram.
Liberal na economia, Lacalle Pou faz parte de um partido criado para defender os interesses do campo. A legenda possui uma ala progressista e outra mais conservadora, à qual pertenceu seu pai, Luis Alberto Lacalle, presidente de 1990 a 1995.
Lacalle Pou se situa um pouco mais à esquerda que o pai e afirmou que não irá rever ou pedir a revogação das leis de direitos civis aprovadas durante o governo da Frente Ampla, como o matrimônio homossexual e as leis da maconha e do aborto.
A vice da chapa de Lacalle Pou, Beatriz Argimon, 58, é a presidente do partido e uma conhecida defensora de maior participação das mulheres na política. Neste domingo, reforçou: "Não podemos esquecer que a pobreza no Uruguai tem cara de mulher e de criança".
Na economia, porém, fará mudanças em relação ao modo como o atual governo conduzia o país. Lacalle Pou quer abrir mais o mercado, derrubar travas protecionistas, cortar gastos do Estado com administração e colaborar com a flexibilização do Mercosul.
O dia de votação, de sol e calor na capital uruguaia, Montevidéu, foi tranquilo. Havia movimento regular nos centros eleitorais e muita gente aproveitando para passear nos parques e na orla junto ao rio da Prata.

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