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Droga para Herpes

Biohacker que injetou em si mesmo droga não testada é encontrado morto

O americano Aaron Traywick, de 28 anos, morreu em um spa

Publicado em 03 de Maio de 2018 às 11:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mai 2018 às 11:28
Aaron Traywick era fundador de uma empresa que estimulava pessoas a conduzirem suas prórprias pesquisas e testes for da indústria farmacêutica, geralmente testando substâncias em si mesmas Crédito: Divulgação/Canaltech
Um polêmico executivo biomédico que ficou conhecido por injetar em si mesmo uma droga para tratar herpes que nunca havia sido testada foi encontrado morto dentro de um spa de um hotel em Washinton, capital dos EUA. De acordo com o portal "Vice News", Aaron Traywick, de 28 anos, estava usando um tanque de terapia de flutuação quando morreu  esse tanque é usado em terapias alternativas que envolvem meditação e alívio do estresse.
Traywick fundou a Ascendance Biomedical, uma empresa de biohacking que incentiva as pessoas a realizar pesquisas médicas fora da indústria farmacêutica. E isso, em geral, é feito com testes no próprio corpo, para evitar processos judiciais.
O corpo do rapaz foi descoberto, no spa, sem evidências que indiquem crime, afirmou a polícia ao "Vice". Uma autópsia no corpo para determinar a causa da morte já teria ocorrido, mas os resultados ainda não foram divulgados ao público.
Uma das principais alegações de Traywick era de que sua empresa havia desenvolvido um composto capaz de curar o HIV/Aids e o vírus da herpes, mas ele não tinha provas de estudos independentes.
TESTE 'PERIGOSO' TRANSMITIDO PELA INTERNET
Em fevereiro deste ano, durante uma convenção de biohacking, o ativista injetou em si mesmo uma solução para tratamento de herpes criada a partir de um dos kits da Ascendance, como forma de demonstrar a segurança desse tipo de pesquisa. Ele ganhou, assim, repercussão em vários portais de notícia mundo afora.
O ato foi transmitido ao vivo pelo Facebook e levou a declarações da agência que regula a aprovação de medicamentos nos EUA, a Food and Drugs Administration, condenando a utilização de terapias não sancionadas e a realização de testes não-autorizados em seres humanos. A agência lembrou a necessidade de regulação justamente como forma de garantir a segurança de pacientes.
A agência classificou as empresas de biohacking como "perigosas", mas muitas escapam da lei testando drogas em si mesmas e encorajando outros a fazer o mesmo.
'VISIONÁRIO APAIXONADO'
Tristan Roberts, sócio nos negócios de Traywick, descreveu o amigo como um "visionário apaixonado" em um comunicado enviado ao "Vice":
Enquanto muitos na cena do biohacking discordavam de seus métodos, ninguém duvidava de suas intenções. Ele buscou nada menos que uma revolução na biomedicina; a democratização da ciência e a abertura das comportas para a cura global.

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