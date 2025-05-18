Biden recebe diagnóstico de forma agressiva de câncer de próstata

O exame foi feito após os médicos encontrarem um pequeno nódulo na próstata de Biden, que exigiu avaliação adicional.

"Embora isso represente uma forma mais agressiva da doença, o câncer parece ser sensível a hormônios, o que permite um manejo eficaz", diz comunicado. "O presidente e sua família estão avaliando as opções de tratamento com seus médicos."