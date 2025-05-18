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Comunicado

Biden recebe diagnóstico de forma agressiva de câncer de próstata

Comunicado diz que o exame foi feito após os médicos encontrarem um pequeno nódulo na próstata do ex-presidente dos Estados Unidos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 mai 2025 às 18:32

Publicado em 18 de Maio de 2025 às 18:32

Joe Biden, presidente dos EUA, em discurso sobre desistência da corrida presidencial
Joe Biden, presidente dos EUA, em discurso sobre desistência da corrida presidencial Crédito: Reuters/Folhapress
O ex-presidente dos Estados Unidos Joe Biden foi diagnosticado na sexta-feira (16) com uma forma agressiva de câncer de próstata, de acordo com um comunicado divulgado neste domingo (18) por um porta-voz.
O exame foi feito após os médicos encontrarem um pequeno nódulo na próstata de Biden, que exigiu avaliação adicional.
"Embora isso represente uma forma mais agressiva da doença, o câncer parece ser sensível a hormônios, o que permite um manejo eficaz", diz comunicado. "O presidente e sua família estão avaliando as opções de tratamento com seus médicos."

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