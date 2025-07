Tragédia

Balsa afunda na Indonésia, com 65 a bordo; pelo menos quatro morrem

O transporte marítimo é parte importante do turismo e economia no arquipélago indonésio, composto por mais de 17 mil ilhas e onde vivem quase 300 milhões de pessoas

Pelo menos quatro pessoas morreram nesta quarta-feira (2) depois que uma balsa afundou nas imediações da ilha turística de Bali, na Indonésia, com 65 pessoas a bordo, informou a imprensa local e os serviços de emergência do país. Cerca de 20 pessoas foram resgatadas até aqui, e pelo menos 38 estão desaparecidas. O acidente aconteceu na noite de quarta, manhã no Brasil. Na madrugada de quinta, horário da Indonésia, socorristas encontraram os primeiros sobreviventes. A balsa carregava 53 passageiros e 12 tripulantes, e as buscas continuam.>