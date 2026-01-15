Home
Avião faz pouso de emergência após ameaça de bomba em voo na Espanha

O pouso de emergência aconteceu no Aeroporto de Barcelona-El Prat, nesta quinta-feira (15); protocolo de emergência foi acionado ainda durante o voo após a falsa ameaça

Agência FolhaPress

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 14:49

Um avião foi obrigado a fazer um pouso de emergência na Espanha após uma ameaça de bomba. Um dos passageiros recebeu uma mensagem narrando que havia uma bomba dentro do Airbus A321 da Turkish Airlines. O pouso de emergência aconteceu no Aeroporto de Barcelona-El Prat, na manhã desta quinta-feira (15). O protocolo de emergência foi acionado ainda durante o voo após a falsa ameaça. O avião havia saído de Istambul com destino a Barcelona no voo TK1853.

A empresa não encontrou nenhuma irregularidade no avião. O vice-presidente de comunicação da Turkish comunicou que a aeronave passou por varredura e nada foi encontrado, e o voo de retorno deve acontecer em breve. Foi aberto um protocolo para identificar o passageiro responsável pela falsa ameaça. A mensagem sobre a bomba teria sido enviada de um ocupante para outro, que alertou a tripulação. Mais de 150 pessoas estavam na aeronave. Dois caças da Força Aérea da Espanha foram enviados para escoltar o avião, segundo o El País. A operadora do aeroporto, a Aena, informou que não foram registrados atrasos ou demais prejuízos por conta do incidente.

