Quaest: 50% dos brasileiros consideram aceitável interferir em outro país para prender ditador

Para 66% dos entrevistados, o País deve se manter neutro em relação às ações do presidente americano, Donald Trump, na Venezuela

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 10:25

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, reúne-se com membros do Supremo Tribunal de Justiça, em Caracas Crédito: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

Metade dos brasileiros considera aceitável a interferência de um país em outro para prender um ditador, segundo pesquisa do instituto Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira, 15. O resultado do levantamento aparece após a ofensiva militar dos Estados Unidos na Venezuela, que levou à prisão do ditador venezuelano Nicolás Maduro no início de janeiro.

O levantamento mostrou que 50% consideram aceitável interferir em outra nação para prender um ditador, enquanto 41% acreditam que não e 9 não souberam responder. Apesar do apoio à ideia de intervenção em casos de ditadura, a maioria da população defende que o Brasil adote uma postura cautelosa diante do episódio.

Para 66% dos entrevistados, o País deve se manter neutro em relação às ações do presidente americano, Donald Trump, na Venezuela. Apenas 18% dizem que o Brasil deveria apoiar a ofensiva, enquanto 10% avaliam que o governo brasileiro deveria se opor. O levantamento também aponta receio em relação a esse tipo de ação. Segundo a pesquisa, 58% dos brasileiros afirmam ter medo de que os Estados Unidos façam algo semelhante com o Brasil. Outros 40% dizem não temer uma intervenção do tipo, e 2% não souberam responder.

A pesquisa Genial/Quaest foi realizada entre os dias 8 e 11 de janeiro e ouviu 2.004 brasileiros de 16 anos ou mais. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

