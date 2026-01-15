Foragido por assassinato no RJ é preso em São José do Calçado
Publicado em 15/01/2026 às 09h17
Um homem de 47 anos, suspeito de envolvimento em um assassinato no Rio de Janeiro, foi preso durante uma ação da Polícia Militar em São José do Calçado, no Sul do Espírito Santo, na terça-feira (13).
O foragido, que não teve o nome divulgado, possuía um mandado de prisão em aberto. Ele foi localizado após militares receberem informações anônimas sobre a presença do suspeito na cidade capixaba. Com ele não havia nenhum material ilícito. O homem foi conduzido à 6ª Delegacia Regional de Alegre, onde ficou à disposição da Justiça.