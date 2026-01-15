Foragido por assassinato no RJ é preso em São José do Calçado

Um homem de 47 anos, suspeito de envolvimento em um assassinato no Rio de Janeiro , foi preso durante uma ação da Polícia Militar em São José do Calçado , no Sul do Espírito Santo , na terça-feira (13).

O foragido, que não teve o nome divulgado, possuía um mandado de prisão em aberto. Ele foi localizado após militares receberem informações anônimas sobre a presença do suspeito na cidade capixaba. Com ele não havia nenhum material ilícito. O homem foi conduzido à 6ª Delegacia Regional de Alegre, onde ficou à disposição da Justiça.