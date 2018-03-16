Avião decola de porta aberta e carga de 200 barras de ouro e prata caem

Avião decolando Crédito: Reprodução/Pixabay

Um avião russo lotado de metais preciosos despejou a valiosa carga durante a decolagem e espalhou barras de ouro e prata pela pista do aeroporto da Sibéria. A aeronave da companhia Antonov parou no terminal de Yakutsk para abastecer e, ao retomar a viagem, levantou voo com a porta aberta.

Os investigadores estimam que a falha tenha espalhado quase 200 barras extraídas da mina de ouro Kupol pela região remota de Chukotka, nesta quinta-feira. Um representante do governo local destacou que o material despejado pesava cerca de 3,4 toneladas. A carga total em transporte, formada pelos pacotes de metais concentrados, tinha peso estimado em 9,3 toneladas.

"Assim que ganhou altura, a porta foi danificada pelo deslocamento da carga e parte dela foi espalhada pela pista", explicou o Comitê Investigativo da Rússia, em comunicado no Telegram.

A tripulação foi forçada a pousar de volta no aeroporto. A polícia local isolou a área para prevenir que a população se aproximasse da valiosa carga, segundo o portal "Yakutmedia".

"Apenas parte do ouro caiu", ressaltou o representante do governo, que informou a recuperação de 172 barras de metal.

A mina de Kupol é operada pela companhia de mineração Kinross Gold, baseada no Canadá. O porta-voz da companhia, Stanislav Borodyuk, relatou à agência "Interfax" que "toda a carga foi recolhida e não houve perdas". Segundo ele, as barras eram de Dore, uma liga semi-pura de prata e ouro.