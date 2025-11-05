Home
Avião de carga explode após decolar nos EUA, matando ao menos sete

Ao menos sete pessoas morreram, incluindo as três que estavam a bordo e onze ficaram feridas

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 13:45

Avião de carga que explodiu após decolar em aeroporto nos EUA
Avião de carga que explodiu após decolar em aeroporto nos EUA Crédito: Reprodução Redes Sociais @sentdefender

Um avião de carga pegou fogo e explodiu após decolar do Aeroporto Internacional de Louisville, no Kentucky, nos Estados Unidos, nesta terça-feira (4). Ao menos sete pessoas morreram, incluindo as três que estavam a bordo, e onze ficaram feridas. Uma grande explosão pode ser vista em imagens compartilhadas nas redes sociais, que registram o avião sendo incapaz de ganhar altitude enquanto um foco de fogo emanava de uma das turbinas. A imprensa local compartilhou as imagens, mas não foi possível confirmar a autenticidade de forma independente.

As chamas provocaram uma série de incêndios no solo em um corredor industrial adjacente ao aeroporto, forçando as autoridades a interromper as operações aeroportuárias durante a noite, de acordo com as autoridades. O avião de três motores estava abastecido para um voo de oito horas e meia para Honolulu, no Havaí. A aeronave transportava uma tripulação de três pessoas, todas mortas. "Kentucky, nós estamos cientes do acidente de avião perto do Aeroporto Internacional de Louisville. Equipes de emergência estão no local, e vamos compartilhar mais informações conforme elas estejam disponíveis. Por favor, reze pelos pilotos, tripulação e todos os afetados", escreveu no X o governador democrata Andy Beshear.

A empresa de logística UPS afirmou em publicação no X que foi notificada de que uma de suas aeronaves estava envolvida no incidente. A companhia afirma em nota que havia três tripulantes no avião, que estava carregado com combustível. O aeroporto de Louisville é base do UPS Worldport, o maior centro logístico da empresa, que é uma das maiores do mundo no setor.

Imagens de emissoras de televisão locais mostram equipes de resgate tentando apagar chamas em uma extensa aérea adjunta ao aeroporto. Muita chamas e fumaças escura tomaram conta do local do incidente. O aeroporto confirmou que houve um acidente envolvendo um avião e que o local está fechado. A polícia metropolitana de Louisville também confirma a ocorrência.

