Atriz pornô alega sexo com Trump quatro meses após Melania dar à luz

Trump e Stormy Daniels: acusações de silêncio pago Crédito: Reprodução/Web

A atriz pornô Stephanie Clifford revelou que teve relações sexuais com Donald Trump quatro meses após Melania Trump dar à luz o filho Barron, em 2006. Em entrevista à revista de celebridades "In Touch", a estrela do cinema pornográfico, detalhou informações sobre o caso, que teria começado na suíte de um hotel no Lago Tahoe, em Nevada. Apesar de a conversa com a publicação americana ter acontecido em 2011, as alegações de Stormy Daniels (seu nome artístico) só foram divulgadas nesta quarta-feira.

"O sexo foi didaticamente genérico", contou Stormy. "Eu na verdade nem lembro por que eu fiz isso, mas eu lembro, enquanto nós fazíamos sexo, que estava tipo: 'Por favor, não tente me pagar'", disse.

Na última sexta-feira, o "Wall Street Journal" divulgou que um advogado do atual presidente dos Estados Unidos providenciou um pagamento de US$ 130 mil para Stormy, um mês antes das eleições de 2016, como parte de um acordo para mantê-la em silêncio sobre o suposto encontro sexual com Trump.

No entanto, de acordo com a "In Touch", a história apresentada pela atriz foi corroborada pelo também membro da indústria ponográfica Randy Spears e confirmada por seu ex-marido Mike Moz. A revista afirmou ainda que ela passou no teste do polígrafo, que age como um detector de mentiras.

Trump, que na época apresentava o programa "The Apprentice" (O Aprendiz), transmitido pela "NBC", nega qualquer qualquer envolvimento com a mulher.

"Presidente Trump mais uma vez nega veementemente qualquer encontro, como disse Sra. Daniels", disse o advogado Michael Cohen.

Um trecho de uma carta divulgada pelo representante legal de Trump no dia 10 de janeiro de 2010 mostra uma suposta negação da atriz. Mas a entrevista dada por ela em 2011 se opõe ao que ela teria dito, segundo a defesa do atual presidente dos EUA.

Segundo Stormy, o caso entre eles começou durante o torneio de golf de celebridades American Century, em Nevada, em julho de 2006.

"Ele então me perguntou se eu queria jantar com ele naquela noite. Eu fiquei tipo: 'Sim, claro!'", contou na entrevista à revista.

Ao entrar no cômodo reservado por ele, Stormy contou ter visto Trump vestindo pijamas enquanto assistia à televisão.

"Quando eu saí (do banheiro), ele estava sentado na cama e estava tipo: 'Venha aqui'. Eu estava tipo: 'Ugh, lá vamos nós'. E nós começamos a nos beijar", afirmou.

Ainda no quarto do hotel, Trump teria dito que desejava vê-la novamente. De acordo com a atriz, os dois voltaram a se encontrar em outras situações, como no bangalô dele no Hotel Beverly Hills, em Los Angeles.