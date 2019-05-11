Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Atiradores invadem hotel de luxo no Paquistão e matam ao menos um
Ataque

Atiradores invadem hotel de luxo no Paquistão e matam ao menos um

Segundo autoridades locais, a vítima é um dos seguranças do estabelecimento, que morreu na na entrada do local

Publicado em 

11 mai 2019 às 18:36

Publicado em 11 de Maio de 2019 às 18:36

Atiradores invadem hotel de luxo no Paquistão e matam ao menos um Crédito: Youtube
Três homens deixaram ao menos um morto na manhã deste sábado (11), após invadirem e abrirem fogo contra o hotel de luxo Pearl Continental Gwadar, no Paquistão.
Segundo autoridades locais, a vítima é um dos seguranças do estabelecimento, que morreu na na entrada do local.
Helicópteros rodeavam o espaço aéreo do hotel com classificação cinco estrelas, o único do tipo localizado em Gwadar, no sudoeste do país. A cidade portuária é centro de um projeto de infraestrutura bilionário da China.
Poucas horas depois do ataque, o Exército de Libertação do Baluchistão, grupo militante que luta por maior autonomia para a região do Baluchistão, reivindicou autoria, apontou a Reuters.
"Forças de segurança isolaram o perímetro. Hóspedes retirados em segurança. Terroristas cercados pelas forças de segurança na escadaria que leva ao último andar. Operação Liberação está em curso", afirmou um porta-voz das autoridades locais.
O ministro provincial do Baluchistão, Ziaullah Langu, disse às agências de notícias que "há registros de algumas pessoas com ferimentos leves", sem dar detalhes. Já Mohammad Aslam, agente de Gwadar, afirmou que "não havia hóspedes chineses ou paquistaneses no hotel".
Gwadar fica no Mar Arábico, entre a península arábica e a Índia, e é considerada um porto estratégico na região. Antes uma vila de pescadores, agora recebe delegações empresariais do Paquistão ou estrangeiras, bem como diplomatas, quando visitam a cidade.
A cidade tem tido um veloz desenvolvimento e faz parte do chamado corredor econômico de US$ 60 bilhões da China e Paquistão. Um gigantesco projeto de infraestrutura visa conectar a província chinesa ocidental de Xinjiang a Gwadar.
O Baluchistão está repleto de insurgências étnicas, sectárias e separatistas, e vários grupos militantes operam na província, incluindo o grupo talibã paquistanês Tehrik-i Taliban Paquistão (TTP), além do Exército de Libertação do Baluchistão.
Há três semanas, um grupo separatista armado reivindicou a responsabilidade por um ataque às forças de segurança e navais no Gwadar, que deixou ao menos 14 mortos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado
Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados