Atari, produtora do jogo Pac-Man, agora aposta nas criptomoedas

Atari, produtora do PAC-MAN, aposta nas criptomoedas Crédito: Reprodução

Esqueça o joystick. A Atari - talvez mais famosa pelos jogos de videogame Pac-Man e Space Invaders, dos anos 1980 - agora está pegando carona nas criptomoedas.

As ações da empresa com sede em Paris subiram mais de 60% desde a divulgação de novos detalhes de sua iniciativa criptográfica, em 8 de fevereiro, após mencionar parte dos planos em dezembro. A Atari assumirá participação em uma empresa que está construindo uma plataforma de entretenimento digital baseada em blockchain e, como parte desse acordo, criará sua própria moeda digital, chamada Atari Token. A empresa também está expandindo a parceria com a firma Pariplay, voltada aos jogos de cassino on-line, para permitir apostas em jogos de azar com moedas digitais.

A tecnologia do blockchain está prestes a ocupar um lugar muito importante em nosso ambiente e a transformar, quase revolucionar, o ecossistema econômico atual, especialmente nas áreas de videogames e transações on-line, disse o presidente do conselho e CEO da Atari, Frédéric Chesnais, em comunicado. Nosso objetivo é assumir posições estratégicas com risco de caixa limitado para criar mais valor com os ativos e a marca Atari.