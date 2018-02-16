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Londres

Atari, produtora do jogo Pac-Man, agora aposta nas criptomoedas

Ações da empresa subiram mais de 60% desde o anúncio de que vai criar o Atari Token
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 fev 2018 às 19:26

Publicado em 16 de Fevereiro de 2018 às 19:26

Atari, produtora do PAC-MAN, aposta nas criptomoedas Crédito: Reprodução
Esqueça o joystick. A Atari - talvez mais famosa pelos jogos de videogame Pac-Man e Space Invaders, dos anos 1980 - agora está pegando carona nas criptomoedas.
As ações da empresa com sede em Paris subiram mais de 60% desde a divulgação de novos detalhes de sua iniciativa criptográfica, em 8 de fevereiro, após mencionar parte dos planos em dezembro. A Atari assumirá participação em uma empresa que está construindo uma plataforma de entretenimento digital baseada em blockchain e, como parte desse acordo, criará sua própria moeda digital, chamada Atari Token. A empresa também está expandindo a parceria com a firma Pariplay, voltada aos jogos de cassino on-line, para permitir apostas em jogos de azar com moedas digitais.
A tecnologia do blockchain está prestes a ocupar um lugar muito importante em nosso ambiente e a transformar, quase revolucionar, o ecossistema econômico atual, especialmente nas áreas de videogames e transações on-line, disse o presidente do conselho e CEO da Atari, Frédéric Chesnais, em comunicado. Nosso objetivo é assumir posições estratégicas com risco de caixa limitado para criar mais valor com os ativos e a marca Atari.
As ações da Atari não foram as únicas a se beneficiarem com a conexão com as criptomoedas. As ações da Eastman Kodak deram um salto de 245% em dois dias depois que a companhia informou, no mês passado, que está trabalhando com uma empresa que promove fotos de paparazzi para oferecer um serviço baseado em blockchain para pagamento de fotógrafos. E, naquela que talvez tenha sido a mais bizarra das ações do tipo, a deficitária fabricante de chá gelado, anteriormente conhecida como Long Island Iced Tea, subiu 183% em um dia após mudar de nome para Long Blockchain, em dezembro.

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