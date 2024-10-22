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Israel x Hezbollah

Ataque do Hezbollah atinge janela de casa de Netanyahu, diz jornal

Grupo libanês lançou drone contra casa do primeiro-ministro israelense: ''Se não conseguimos alcançá-los desta vez, temos muitos dias pela frente'', disse secretário de relações com a imprensa do Hezbollah
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 out 2024 às 17:44

Publicado em 22 de Outubro de 2024 às 17:44

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O drone do Hezbollah lançado contra a casa do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, atingiu a janela de seu quarto. As informações são do jornal israelense Ynet.
Imagens mostram como ficou uma das janelas da residência após o ataque. A informação sobre os danos causados é do relatório da agência de inteligência israelense Shin Bet, e foi revelada nesta terça-feira (22) pela imprensa local.
A blindagem da casa evitou impactos maiores. Ainda segundo o Ynet, autoridades acreditam que pelo menos três drones enviados à cidade de Cesareia tinham como alvo a casa do premiê.
Desde o incidente, a segurança de ministros e funcionários do governo foi reforçada. ''Se não conseguimos alcançá-los desta vez, temos muitos dias pela frente'', disse Mohamad Afif, secretário de relações com a imprensa do Hezbollah.

HEZBOLLAH REIVINDICOU ATAQUE

O movimento libanês Hezbollah reivindicou hoje o ataque contra a casa de Netanyahu. O grupo declarou sua "responsabilidade total, completa e exclusiva'' durante uma entrevista coletiva. A missão iraniana na ONU declarou que a ação "foi executada pelo Hezbollah".
Netanyahu já havia culpado ''aliados do Irã'' pela ação e dito que pagariam ''preço alto'' pelo o que ocorreu. ''A tentativa do Hezbollah, representante do Irã, de assassinar a mim e a minha esposa hoje foi um grave erro'', afirmou o primeiro-ministro pelas redes sociais.
A família não estava no imóvel e ninguém se feriu. O ataque aconteceu no sábado (19) na residência particular do premiê na cidade de Cesareia. Israel confirmou o episódio momentos depois.

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