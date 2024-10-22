Ataque do Hezbollah atinge janela de casa de Netanyahu, diz jornal

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O drone do Hezbollah lançado contra a casa do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, atingiu a janela de seu quarto. As informações são do jornal israelense Ynet.

Imagens mostram como ficou uma das janelas da residência após o ataque. A informação sobre os danos causados é do relatório da agência de inteligência israelense Shin Bet, e foi revelada nesta terça-feira (22) pela imprensa local.

A blindagem da casa evitou impactos maiores. Ainda segundo o Ynet, autoridades acreditam que pelo menos três drones enviados à cidade de Cesareia tinham como alvo a casa do premiê.

Desde o incidente, a segurança de ministros e funcionários do governo foi reforçada. ''Se não conseguimos alcançá-los desta vez, temos muitos dias pela frente'', disse Mohamad Afif, secretário de relações com a imprensa do Hezbollah.

HEZBOLLAH REIVINDICOU ATAQUE

O movimento libanês Hezbollah reivindicou hoje o ataque contra a casa de Netanyahu. O grupo declarou sua "responsabilidade total, completa e exclusiva'' durante uma entrevista coletiva. A missão iraniana na ONU declarou que a ação "foi executada pelo Hezbollah".

Netanyahu já havia culpado ''aliados do Irã'' pela ação e dito que pagariam ''preço alto'' pelo o que ocorreu. ''A tentativa do Hezbollah, representante do Irã, de assassinar a mim e a minha esposa hoje foi um grave erro'', afirmou o primeiro-ministro pelas redes sociais.