Ataque aéreo de Israel a posição militar deixa três feridos

Israel assume atacar alvos iranianos em solo da Síria, país com o qual faz fronteira Crédito: Thomas Coex/AFP

Um ataque aéreo israelense a uma base militar na região central da Síria feriu três soldados e destruiu instalações. A agência estatal síria afirmou que o ataque à base na província de Hama ocorreu nas primeiras horas deste sábado, horário local. Israel não comentou os ataques.

A agência de notícias citou um oficial militar não identificado. Ele disse que aviões israelenses dispararam mísseis em direção à Síria a partir do espaço aéreo do Líbano. O oficial ainda afirmou que alguns dos mísseis foram destruídos pelas defesas sírias.

O exército israelense não costuma fazer comentários sobre seus ataques aéreos à Síria. No entanto, já afirmou que ataca alvos iranianos dentro da Síria. A última vez em que confirmou ter feito um ataque deste tipo foi em março deste ano.

O Irã é um aliado importante do presidente sírio, Bashar al-Assad, e já ofereceu a ele conselheiros militares. O Irã ainda enviou combatentes para território sírio e suporte material para apoiar as tropas de Bashar al-Assad na guerra civil que já assola o país há oito anos.