Ataque a tiros mata 4 e fere 14 em Chicago, nos EUA

"Claramente havia um alvo, não foi um ataque aleatório", disse o superintendente da polícia de Chicago, Larry Snelling. A corporação ainda não determinou motivo do atentado

Publicado em 4 de julho de 2025 às 11:38

De acordo com a polícia, 13 mulheres e 5 homens de 21 a 32 anos foram atingidos pelos disparos, e há 2 mulheres e 2 homens mortos Crédito: Reprodução/Folha

Um atirador em um veículo em alta velocidade matou 4 pessoas e feriu outras 14 no bairro de River North, em Chicago, na madrugada desta quinta-feira (3). O autor do ataque fugiu e ninguém foi detido em conexão com o atentado até o momento, segundo a polícia. Um estabelecimento próximo do local recebia evento da rapper Mello Buckzz, e pessoas dentro gritaram e se deitaram ao ouvir os tiros. >

Nos stories do perfil do Instagram da artista, ela publicou vídeos de pessoas próximas lamentando tê-las perdido, incluindo um homem que parece ser seu namorado, que teria morrido no ataque. "Meu coração está destruído em tantas partes", escreveu a rapper. "Só posso descrever aquilo como uma zona de guerra", disse à Associated Press o pastor Donovan Price, que atende a chamados de emergência locais. "Caos, sangue, gritos e confusão enquanto as pessoas tentavam encontrar seus amigos e celulares. Foi uma cena horrível, trágica, dramática".>

De acordo com a polícia, 13 mulheres e 5 homens de 21 a 32 anos foram atingidos pelos disparos, e há 2 mulheres e 2 homens mortos. A corporação também afirma que encontrou dois tipos diferentes de cápsulas de munição, o que indicaria mais de um "Claramente havia um alvo, não foi um ataque aleatório", disse o superintendente da polícia de Chicago, Larry Snelling. A corporação ainda não determinou motivo do atentado.>

O local em que ocorria o evento da rapper, chamado Artis Restaurant and Lounge publicou no Instagram uma mensagem lamentando o ocorrido. "Ontem a noite, um ato de violência ocorreu no entorno do nosso restaurante e nos chocou profundamente. Artis foi criado como um espaço seguro, onde as comunidades pretas, pardas e queer pudessem se reunir, celebrar e se sentir em casa. O que aconteceu ontem a noite interrompeu isso da forma mais dolorosa", escreveu o local.>

