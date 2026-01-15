Mundo

As reações de aliados e opositores de Bolsonaro à transferência para a Papudinha

Enquanto políticos bolsonaristas defenderam a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, representantes da esquerda recuperaram fala antiga do ex-presidente sobre a Papuda.

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 22:11

Carlos Bolsonaro (na foto à direita, ao lado do irmão Flávio Bolsonaro) disse que decisão de Moraes mostraria 'maldade' do ministro Crédito: AFP

Apesar de reconhecerem que a sala de Estado-Maior da Papudinha oferece condições mais favoráveis ao ex-presidente — uma das justificativas apresentadas por Moraes para a mudança —, políticos da base bolsonarista classificaram a medida como insuficiente para as condições de saúde de Bolsonaro, defendendo a prisão domiciliar.

Bolsonaro estava preso antes na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde começou a cumprir sua pena de 27 anos por golpe de Estado e outros crimes.

O ex-vereador Carlos Bolsonaro (PL), filho de Bolsonaro, criticou a decisão de Moraes na rede social.

Ele disse que a medida é "seletiva" e revela "tamanha maldade do ministro".

"O que se descreve não é apenas a condenação de um ex-presidente da República, mas um cenário que, aos olhos de muitos, revela a fragilização de garantias jurídicas fundamentais, a aplicação seletiva do rigor penal e o desprezo às condições humanas e de saúde do condenado", escreveu.

"A transferência para um ambiente prisional severo, somada às aberrações jurídicas apontadas e ao estado clínico delicado, passa a representar mais do que o cumprimento de uma decisão judicial: transforma-se em um marco simbólico de confronto institucional, cujo impacto ultrapassa a figura de Jair Bolsonaro e alcança o próprio conceito de justiça, proporcionalidade e Estado de Direito no Brasil", acrescentou.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), também filho de Jair, questionou no X: "Se fosse com o ex-presidente Michel Temer, Alexandre de Moraes estaria agindo da mesma forma?"

De acordo com o senador, os remédios que o pai usa contra soluços têm efeitos colaterais como desequilíbrio e sonolência, o que já teria levado a uma contusão na cabeça — que poderia ter sido mais grave, levando até à morte de Jair Bolsonaro, argumentou.

"Espero que, em breve, a lei seja cumprida e Bolsonaro seja transferido para sua casa, o único local onde esse risco de queda pode ser amenizado - enquanto os médicos não solucionam o problema em definitivo", escreveu Flávio Bolsonaro.

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) também questionou a decisão de Moraes, apesar de reconhecer que, "aparentemente, parece ser um espaço melhor, sem barulho e com atendimento".

"Mas a pergunta ainda continua: por que não enviá-lo pra casa? Enfim, tudo isso por um crime que ele nunca cometeu e deveria estar livre", escreveu o parlamentar no X.

Já o deputado federal Mario Frias (PL-RJ) afirmou que a Papudinha oferece "condições um pouco menos degradantes", mas que ponderou que isso não é motivo de "comemoração".

"Isso não é privilégio. É o mínimo que se garante a qualquer cidadão — ainda mais a um idoso, com histórico grave de saúde. Mas não nos enganemos: isso está muito longe de ser justiça. Bolsonaro não deveria estar preso. Ele não cometeu crime. Não há condenação. Não há prova. Há apenas perseguição política travestida de processo", escreveu Frias no X, afirmando que Bolsonaro deveria estar em casa.

"Um homem inocente, doente, que deveria estar em casa, se recuperando ao lado da família, permanece encarcerado para satisfazer um projeto de poder. Melhores condições não corrigem a ilegalidade."

A deputada federal Bia Kicis (PL-RJ) também defendeu que Bolsonaro deveria "ir para casa".

"Isso não é justiça", afirmou.

Outros parlamentares como Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), líder do PL na Câmara, fizeram críticas à tranferência, classificando como uma "punição política".

"A transferência de um ex-presidente para penitenciária, por decisão isolada, é punição política, vingança travestida de legalidade e demonstração de força de quem já não reconhece limites", escreveu no X.

Políticos de esquerda ironizam transferência

Já entre políticos de esquerda, a transferência de Bolsonaro para a Papudinha foi alvo de piadas.

Muitos compartilharam nas redes sociais um vídeo antigo em que ex-presidente diz: "A Papuda lhe espera".

A gravação foi feita em 2017 por Bolsonaro, dirigindo-se à deputada Maria do Rosário (PT-RS).

Na época, a parlamentar teve o nome incluído em uma lista de políticos investigados pela Operação Lava Jato.

A própria Maria do Rosário compartilhou o vídeo nesta quinta-feira, em sua conta no Instagram.

"E aí, Bolsonaro? A "Papudinha" espera quem, mesmo???", escreveu.

O ministro da Secretaria Geral da Presidência, Guilherme Boulos, também compartilhou a gravação e escreveu: "Aqui se faz, aqui se paga".

Já a deputado federal André Janones (Avante-MG) ironizou o resultado das reclamações feitas pela família de Jair Bolsonaro sobre as condições da cela da PF.

"Ficou reclamando tanto de ter ar-condicionado, Xandão resolveu e te tirou da 'tortura'! Agora o Rei do Soluço vai parar na PAPUDA com o Silvinei e Anderson Torres", escreveu no X.

Políticos de esquerda recuperaram vídeo antigo em que Bolsonaro fala: 'A Papuda lhe espera' Crédito: AFP via Getty Images

As 'vantagens' da Papudinha

Ao determinar a transferência, o ministro Alexandre de Moraes rebateu críticas de que Bolsonaro estaria preso em condições precárias na Polícia Federal.

O ministro citou os problemas estruturais do sistema penitenciário brasileiro e disse que o ex-presidente tinha condições privilegiadas em relação aos demais presos do país.

Após apontar "falta de veracidade nas reclamações" sobre a condição em que o ex-presidente se encontrava preso, o ministro disse que isso não impederia de transferi-lo para uma Sala de Estado Maior "com condições ainda mais favoráveis" do que as experimentadas na Superintendência da Polícia Federal (PF) do Distrito Federal.

A área total da cela onde Bolsonaro estava preso na PF era de 12m². Agora, ele ficará num local exclusivo com área total de 64,83 m², sendo 54,76 m² cobertos e 10,07 m² externos.

O local na Papudinha inclui uma cozinha, banheiro, geladeira, armários, cama de casal e TV, de acordo com a decisão.

O número de refeições diárias também aumentará de três (café da manhã, almoço e jantar) para cinco (café da manhã, almoço, lanche, jantar e ceia) na Papudinha.

Entre as outras vantagens listadas por Moraes está o acesso a uma equipe de saúde mais completa, "aumento do tempo de visitas aos familiares, a realização livre de 'banho de sol' e de exercícios a qualquer horário do dia, inclusive com a instalação de aparelhos para fisioterapia, como esteira e bicicleta".

