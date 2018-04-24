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Radar de velocidade

Após fazer gesto obsceno para radar, homem é preso nos EUA

O britânico Timothy Hill costumava mostrar o dedo do meio para câmeras instaladas em rodovia, o que fez a polícia investigá-lo e descobrir que ele usava um bloqueador de radar

Publicado em 24 de Abril de 2018 às 18:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 abr 2018 às 18:51
Homem fazia gesto obsceno toda vez que passava por um radar Crédito: North Yorkshire Police
No ano passado, Timothy Hill, um britânico de 67 anos, foi fotografado por câmeras policiais em rodovias mostrando o dedo do meio para a polícia. A polícia do condado de New Yorkshire, na Inglaterra, não gostou nada de sua atitude e, ao investigá-lo, descobriu que ele usava um bloqueador de radar, o que é ilegal, e agora ele foi condenado a oito meses de prisão. As informações são da Polícia de New Yorkshire.
Em três ocasiões, ele foi fotografado com o gesto obsceno enquanto dirigia sua Range Rover branca. Ao descobrir que estava sendo investigado, Timothy jogou o dispositivo bloqueador em um rio atrás de sua casa, na região de Grassington. A Polícia não conseguiu medir as velocidades que o veículo estava nas ocasiões, mas acusou Timothy judicialmente por obstrução de justiça.
Inicialmente, Timothy negou as acusações, porém após uma visita de oficiais a sua casa, ele admitiu que usava o bloqueador. O juiz que sentenciou a pena de oito meses de reclusão disse que as ações do homem são "um tiro no coração do sistema de Justiça" e que sua punição deve servir de exemplo para outras pessoas.
Andre Forth, diretor do órgão de trânsito e responsável pela investigação, disse: "Se você quer atrair nossa atenção, fazer o mesmo gesto repetidas vezes para uma câmera policial enquanto você está dirigindo com um carro chamativo com um dispositivo para bloquear radares é uma maneira excelente para conseguir. Também é um ótimo meio de acabar na prisão".
No Brasil, o uso de bloqueadores de sinal e detectores de radares de velocidade, sejam móveis ou fixos, também é proibido por lei.

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