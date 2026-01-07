Mundo

Anvisa proíbe comercialização de lotes de fórmulas infantis da Nestlé por risco de toxina

Gigante do setor alimentício anunciou recolhimento voluntário de fórmulas de sua marca em vários países do mundo por causa de possível contaminação com toxina que pode causar vômitos e diarreia.

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 11:09

null Crédito: Getty Images

A Nestlé anunciou um recolhimento global de alguns de seus produtos de fórmula infantil após preocupações de que eles possam conter uma toxina capaz de causar intoxicação alimentar.

A multinacional de alimentos e bebidas informou que lotes específicos de suas fórmulas infantis SMA e de seguimento não são seguros para consumo por bebês.

De acordo com material divulgado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o Brasil também foi incluído no recolhimento preventivo dos alimentos.

Em resolução publicada no Diário Oficial da União na quarta-feira (7/1), a agência proibiu a comercialização, distribuição e uso de diversos lotes dos produtos de fórmula infantil da marca.

Citando o recolhimento voluntário por parte da empresa, a Anvisa justificou a medida dizendo que os produtos trazem "risco de contaminação por cereulide, toxina produzida por Bacillus cereus, capaz de causar efeitos adversos após o consumo do alimento, tais como vômitos persistentes, diarreia ou letargia incomum".

Entre os produtos citados na resolução estão lotes da fórmula infantil Nestogeno 0–6 meses, NAN Supreme Pro 0–6 meses e 6–12 meses, Nanlac Supreme Pro e Nanlac Comfor 1–3 anos e NAN Science Pro Sensitive.

Segundo a Nestlé, lotes vendidos em vários países ao redor do mundo podem conter a toxina.

A Nestlé também afirmou que não há relatos confirmados de doenças associadas aos produtos, mas decidiu realizar o recolhimento "por excesso de cautela".

"A segurança e o bem-estar dos bebês são nossa prioridade absoluta", disse a empresa. "Pedimos sinceras desculpas por qualquer preocupação ou inconveniente causados a pais, responsáveis e consumidores."

A companhia confirmou à BBC que o recolhimento é global. Os produtos afetados foram vendidos em diversos países europeus, incluindo França, Alemanha, Áustria, Dinamarca, Itália e Suécia.

A Nestlé ressaltou que todos os outros produtos da marca, assim como os demais lotes das mesmas fórmulas que não fazem parte do recolhimento, são seguros para consumo.

A empresa prometeu reembolsar os consumidores e informou que o problema foi causado por um ingrediente fornecido por um de seus fornecedores.

Na França, a Nestlé disse estar realizando um "recolhimento preventivo e voluntário" de determinados lotes das fórmulas infantis Guigoz e Nidal.

Na Alemanha, os produtos são comercializados sob os nomes Beba e Alfamino.

No Reino Unido, os números de lote dos produtos afetados podem ser consultados no site da Nestlé UK ou no site food.gov.uk.

A cereulida é uma toxina produzida por algumas cepas da bactéria Bacillus cereus e pode causar sintomas de intoxicação alimentar, que costumam surgir rapidamente e incluem vômitos e cólicas abdominais.

A toxina não é facilmente destruída pelo cozimento, pelo uso de água fervente ou durante o preparo do leite infantil, alertou a Agência de Padrões Alimentares do Reino Unido (FSA).

A chefe da área de incidentes da FSA, Jane Rawling, afirmou que pais, responsáveis e cuidadores não devem oferecer os produtos afetados a bebês ou crianças pequenas.

Ela acrescentou: "Quero tranquilizar pais, responsáveis e cuidadores de que estamos tomando medidas urgentes para garantir que todos os produtos afetados sejam retirados do mercado como medida de precaução."

"Se você ofereceu esse produto a um bebê e tem qualquer preocupação com possíveis impactos à saúde, deve procurar orientação de profissionais de saúde."

*Com reportagem adicional da BBC News Brasil

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta