Anvisa proíbe comercialização de lotes de fórmulas infantis da Nestlé por risco de toxina

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 11:09
A Nestlé anunciou um recolhimento global de alguns de seus produtos de fórmula infantil após preocupações de que eles possam conter uma toxina capaz de causar intoxicação alimentar.
A multinacional de alimentos e bebidas informou que lotes específicos de suas fórmulas infantis SMA e de seguimento não são seguros para consumo por bebês.
De acordo com material divulgado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o Brasil também foi incluído no recolhimento preventivo dos alimentos.
Em resolução publicada no Diário Oficial da União na quarta-feira (7/1), a agência proibiu a comercialização, distribuição e uso de diversos lotes dos produtos de fórmula infantil da marca.
Citando o recolhimento voluntário por parte da empresa, a Anvisa justificou a medida dizendo que os produtos trazem "risco de contaminação por cereulide, toxina produzida por Bacillus cereus, capaz de causar efeitos adversos após o consumo do alimento, tais como vômitos persistentes, diarreia ou letargia incomum".
Entre os produtos citados na resolução estão lotes da fórmula infantil Nestogeno 0–6 meses, NAN Supreme Pro 0–6 meses e 6–12 meses, Nanlac Supreme Pro e Nanlac Comfor 1–3 anos e NAN Science Pro Sensitive.
Segundo a Nestlé, lotes vendidos em vários países ao redor do mundo podem conter a toxina.
A Nestlé também afirmou que não há relatos confirmados de doenças associadas aos produtos, mas decidiu realizar o recolhimento "por excesso de cautela".
"A segurança e o bem-estar dos bebês são nossa prioridade absoluta", disse a empresa. "Pedimos sinceras desculpas por qualquer preocupação ou inconveniente causados a pais, responsáveis e consumidores."
A companhia confirmou à BBC que o recolhimento é global. Os produtos afetados foram vendidos em diversos países europeus, incluindo França, Alemanha, Áustria, Dinamarca, Itália e Suécia.
A Nestlé ressaltou que todos os outros produtos da marca, assim como os demais lotes das mesmas fórmulas que não fazem parte do recolhimento, são seguros para consumo.
A empresa prometeu reembolsar os consumidores e informou que o problema foi causado por um ingrediente fornecido por um de seus fornecedores.
Na França, a Nestlé disse estar realizando um "recolhimento preventivo e voluntário" de determinados lotes das fórmulas infantis Guigoz e Nidal.
Na Alemanha, os produtos são comercializados sob os nomes Beba e Alfamino.
No Reino Unido, os números de lote dos produtos afetados podem ser consultados no site da Nestlé UK ou no site food.gov.uk.
A cereulida é uma toxina produzida por algumas cepas da bactéria Bacillus cereus e pode causar sintomas de intoxicação alimentar, que costumam surgir rapidamente e incluem vômitos e cólicas abdominais.
A toxina não é facilmente destruída pelo cozimento, pelo uso de água fervente ou durante o preparo do leite infantil, alertou a Agência de Padrões Alimentares do Reino Unido (FSA).
A chefe da área de incidentes da FSA, Jane Rawling, afirmou que pais, responsáveis e cuidadores não devem oferecer os produtos afetados a bebês ou crianças pequenas.
Ela acrescentou: "Quero tranquilizar pais, responsáveis e cuidadores de que estamos tomando medidas urgentes para garantir que todos os produtos afetados sejam retirados do mercado como medida de precaução."
"Se você ofereceu esse produto a um bebê e tem qualquer preocupação com possíveis impactos à saúde, deve procurar orientação de profissionais de saúde."
*Com reportagem adicional da BBC News Brasil
