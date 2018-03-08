Aniversário da morte de Stalin é marcado por briga entre comunistas

Stalin Crédito: Arquivo Cedoc/AG

O aniversário de 65 anos da morte de Josef Stalin, segunda-feira, teve a tradicional leva de flores  e duas peregrinações intencionalmente separadas  ao túmulo do ditador soviético, na Praça Vermelha. Os comunistas expuseram sua divisão na eleição do próximo dia 18 separando-se em dois grupos: um liderado pelo secretário-geral do Partido Comunista da Federação Russa, Gennady Zyuganov; e outro conduzido por Maxim Suraikin, candidato à Presidência pelo recém-formado Comunistas da Rússia. Em jogo, está uma batalha simbólica pelo posto de herdeiro de Stalin, mais lembrado por liderar o país na Segunda Guerra  chamada aqui de Grande Guerra Patriótica  do que pelos gulags ou os milhões de mortos na fome com a coletivização forçada nos campos.

Considerado sucessor do partido original, fundado por Vladimir Lenin em 1912, o PC escolheu o empresário Pavel Grudinin como candidato presidencial. Aos 59 anos, ele é o diretor da empresa agrícola Fazenda Estatal Lenin  uma antiga fazenda coletiva privatizada. Nesta semana, a Comissão Eleitoral Central disse ter evidências de que ele manteve US$ 1 milhão em 11 contas na Suíça. O candidato garante tê-las fechado.

Na homenagem a Stalin, o líder do PC defendeu o perfil empresarial de Grudinin e afirmou que o dinheiro na Suíça era usado para tratamento médico de seus parentes. Pouco depois, traçou um perfil empreendedor do líder soviético.

 Hoje, viemos reverenciar o heroísmo de Stalin. Ele pegou um país arrasado e o transformou numa potência única. É preciso aprender com Stalin  disse diante de algumas dezenas de apoiadores.

Mas a trajetória de Grudinin é alvo recorrente de críticas do Comunistas da Rússia, grupo dissidente registrado como partido em 2012. Suraikin, de 38 anos, costuma se definir como o único candidato comunista. Enquanto Grudinin não compareceu à Praça Vermelha para levar flores para Stalin, Suraikin fez questão de lembrar que o dia 5 de março marca a morte de outro líder socialista, o presidente venezuelano Hugo Chávez.

Ainda não há alternativa a Putin

O grupo do PC, que apareceu na Praça Vermelha por volta das 11h, fez fila para entrar no Mausoléu de Lenin antes de prestar reverência ao túmulo de Stalin, próximo à muralha do Kremlin. Já o séquito do Comunistas da Rússia, uma fração do tamanho do rival, passou rapidamente pelo local, logo depois. Policiais fecharam um dos lados da praça e controlaram o acesso, garantindo que os grupos não se misturassem.

 Venho lutando ativamente, mas não temos dinheiro. Estamos tentando nos adaptar ao formato e ao tempo da televisão  afirmou Suraikin, ao GLOBO.  O governo tem medo, porque o único programa que deseja a volta do socialismo é o nosso. Os outros oponentes, inclusive o do PC, estão falando em melhorar o capitalismo. Não se pode misturar isso com o comunismo.

Poucas horas depois, Suraikin iria a uma reunião com outros candidatos para estabelecer o formato da participação em debates na TV. No encontro, fez uma crítica indireta a Grudinin, que declarou, dias atrás, que não participará mais de debates falsos e desafiou Putin. Enquanto os candidatos comunistas trocam farpas, havia quem simpatizasse com a ideologia sem mostrar preferência por nenhum deles.