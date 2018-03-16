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Parto inusitado

Americana tira bebê do próprio útero durante cesariana

A sequência da mágica experiência de trazer alguém ao mundo literalmente pelas próprias mãos foi postada na conta da fotógrafa no Facebook

Publicado em 16 de Março de 2018 às 20:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mar 2018 às 20:19
Parto diferente nos Estados Unidos Crédito: Reprodução | Sarah Hill Photography
A experiência do parto - seja ele normal ou por cesariana - já tem uma carga de emoção que por si só já garante relatos espetaculares de mulheres de qualquer parte do mundo. Mas o que dizer do ocorrido com a parteira Emily Dial, de Kentucky, nos Estados Unidos, que viveu o "outro lado" de uma forma inusitada?
Ela viveu algo ímpar, sem dúvida. Bem, a americana, submetida a cesariana, simplesmente deu uma mãozinha ao obstetra. Na verdade, duas. Foi Emily quem tirou o próprio bebê do seu útero. A cena foi registrada pela fotógrafa Sarah Hill.
A sequência da mágica experiência de trazer alguém ao mundo literalmente pelas próprias mãos foi postada na conta da fotógrafa no Facebook.
"O nascimento desse bebê foi de longe o dia mais espetacular da minha vida", disse a fotógrafa, que é amiga de Emily, em emocionado relato publicado na rede social.
"Minha maravilhosa parteira, Emily Dial, não apenas passou por uma cesariana, mas ela TIROU O BEBÊ DE DENTRO DELA! Foi surreal!", acrescentou Sarah.
Emma Kaye Dial nasceu saudável, em 11 de março, com 3,6 quilos. Emily descreveu o momento vivido na mesa de parto, segundo reportagem do "Mirror".
"Eu estava juntando as duas coisas que eu mais amo: minha família e minha carreira. Foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Eu me senti muito abraçada por todos na sala. Os médicos não são apenas colegas, mas amigos, o que fez tudo ainda mais especial".
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