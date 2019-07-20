'Alô, Terra: Estamos na Lua', dizia edição extra da Gazeta há 50 anos

Páginas da edição especial histórica de A GAZETA de 21 de julho de 1969 Crédito: A Gazeta

Na segunda-feira de 21 de julho de 1969, o jornal A GAZETA publicou uma edição extra especial titulada de Edição histórica da conquista da Lua.

Na capa, a manchete trazia: Alô, Terra: - Estamos na Lua!. Uma foto  cedida pelo Engenheiro Cesar Barros  trazia um televisor mostrando um foguete e a legenda: A televisão registrou, passo a passo, a missão Apolo. A outra foto era de um astronauta coletando material lunar e a legenda: Armstrong foi o primeiro a retirar amostras da superfície lunar.

Ainda na primeira página, o governador Christiano Dias Lopes Filho, o presidente do tribunal de Justiça José Morcef Filho, o presidente da Assembleia Legislativa Henrique Pretti, o prefeito de Vitória Sylvio Marques e o presidente da Câmara de Vitória Beraldo Madeira parabenizavam o feito histórico.

Na segunda página, destaque para foto e fala de Carlos Lindenberg: Reputo como o fato de maior significação, a histórica viagem espacial ao nosso satélite natural  a Lua. A Humanidade acompanha com emoção o extraordinário feito, e espera que o Homem tenha maior sabedoria ainda para compreender a importância dessa maravilhosa conquista.

Na terceira página, o editorial trazia os títulos Nova Era e ...E o sonho realizou-se, finalizando com o parágrafo: A GAZETA, como líder da imprensa do Espírito Santo, não podia ficar alheia a tão significativo acontecimento. E louva a façanha da Humanidade, lançando esta Edição especial.

Na mesma página, em meio aos detalhes da chegada dos astronautas à Lua, há o relato de como a capital acompanhou o fato: Em Vitória, não houve saudação significativa quando o Módulo Lunar pousou na Lua sendo poucas as igrejas que repicaram seus sinos. Os navios não apitaram. De madrugada, entretanto, a população acompanhou a descida dos astronautas, não só das residências, como também na rua, nas casas comerciais que faziam funcionar um grande número de televisores.

A página quatro tinha o título: O esforço foi recompensado e abordava a descida e os próximos passos.

A página cinco trazia o questionamento: As experiências espaciais são extravagâncias desnecessárias? e mostravam os gastos volumosos da missão.

A última página trazia os dados da Apolo 11 e o calendário da missão, com dia e horário de cada ação, desde o lançamento até o retorno à Terra.

Noticiava ainda que Mulheres também serão astronautas no futuro, trazendo uma fala de Valentina Tereshkova, primeira mulher a ir para o Espaço, pela URSS.

ASTRONAUTAS PASSARAM 21 HORAS NA SUPERFÍCIE DA LUA

Neil Armstrong, Michael Collins e Edwin Crédito: Divulgação

Entre o pouso e a ascensão a órbita lunar, os astronautas passaram cerca de 21 horas e 30 minutos na superfície da Lua. Depois de terem sido interceptados pelo módulo Columbia, os astronautas dormiram por sete horas. E antes de prepararem seu voo de volta para a Terra, o módulo Eagle foi descartado e caiu em direção à superfície da Lua.

A reentrada do módulo Columbia na atmosfera terrestre ocorreu 44 horas depois da sua saída da órbita lunar, no dia 24 de julho. A orientação do módulo de comando foi levemente alterada, de modo que adentrasse na atmosfera terrestre com o seu escudo térmico voltado para baixo.

O paraquedas do módulo de comando foi acionado após uma viagem de volta que durou cerca de 195 horas, 18 minutos e 35 segundos  36 minutos a mais que o esperado. Após esse tempo, Columbia pousou na água no Oceano Pacífico.

Em decorrência das normas internacionais sobre a exposição extraterrestre, os três astronautas ficaram em quarentena após a sua chegada.

CURIOSIDADES DA MISSÃO APOLLO 11

BANDEIRA

O homem na lua Crédito: Divulgação

A bandeira moveu-se daquela maneira em razão de sua própria, inércia e não por conta de ventos.

ESPELHO

Armstrong e Aldrin instalaram na superfície lunar um dispositivo óptico capaz de refletir ondas eletromagnéticas de volta à sua fonte emissora.

INSPIRAÇÃO

O apelido de Edwin Buzz Aldrin inspirou os roteiristas da Pixar ao nomear Buzz Lightyear, de Toy Story.

ESTRELAS

A explicação para as estrelas não aparecerem nas fotos feitas pelos astronautas é a seguinte: eles encontravam-se na superfície da Lua que era iluminada diretamente pela luz solar. Isso fazia com que as câmeras rudimentares da época diminuíssem sua abertura de fotografia e, com isso, não era possível fotografar os minúsculos pontos brilhantes que eram as estrelas.

CHEIRO

Ao voltar à nave e retirar o capacete, astronautas estavam impregnados com cheiro da Lua, que descreveram como pólvora queimada.

RADIAÇÃO

O modulo Columbia era fortemente blindado contra radiações. A nave passou através do cinturão de Van Allen quando a atividade da radiação encontrava-se em níveis mais baixos.

QUARENTENA

Após retornarem, Armstrong e Aldrin foram colocados em quarentena durante 21 dias, como uma forma de garantir que eles não teriam trazido qualquer tipo de doenças consigo.