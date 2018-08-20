Adolescente russo é condenado após publicar foto de homens sem camisa

Bandeira LGBT Crédito: Reprodução/Pixabay

Um menor de 16 anos foi multado em 50 mil rublos (o equivalente a cerca de R$ 2900) após a comissão de assuntos juvenis da Rússia considerá-lo culpado por promover um relacionamento sexual não tradicional para outros menores. Mas o advogado de Maxim Neverov afirma que ele foi condenado por publicar fotos de homens sem camisa na rede social russa Vkontakte.

Maxim foi o primeiro adolescente a ser multado por causa da lei que torna ilegal qualquer evento ou ato considerado como uma tentativa de promover a homossexualidade a menores. A legislação já foi usada anteriormente para proibir paradas do orgulho gay e deter ativistas dos direitos LGBT.

 Já entramos com um recurso e vamos tentar reverter a decisão. O resultado deve sair em dois meses. Todos os direitos humanos estão sendo violados na Rússia, não apenas dos LGBTs  disse o advogado de Maxim, Artyom Lapov.

A Rússia foi classificada como a segunda nação menos amigável da comunidade LGBT em 2016 pela ILGA-Europa, uma rede de grupos europeus LGBT. A homossexualidade foi uma ofensa criminal no país até 1993 e classificada como doença mental até 1999. Para Svetlana Zakharova, porta-voz da Rede Russa LGBT, a condenação de Maxim é diferente porque não se trata de uma campanha ativista pelos direitos dos gays:

 Geralmente as autoridades processam as pessoas por marchas nas ruas com bandeiras do arco-íris.